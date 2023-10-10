YOASOBI、“1分完売”の韓国公演追加決定
2023年10月10日 12時00分 (10月10日 14時05分更新)
小説を音楽にするユニット・YOASOBIの初アジアツアー『YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024』の韓国公演のチケットが1分で完売となったことを受け、追加公演を開催することが決定した。
12月16日の韓国・ソウル KOREA UNIV. TIGER DOME公演のチケット完売を受け、12月17日に同所で追加公演を行う。追加公演のチケットは、10月17日午後6時（日本と韓国は時差なし）販売開始となる。
YOASOBIは9月21日に韓国Mnetの音楽番組『M COUNTDOWN』に初出演、YouTubeチャンネル「ChimChakMan」にも登場するなど、韓国公演への期待値が高まっている。
■『“YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024” LIVE IN SEOUL KOREA』
12月16日：韓国・ソウル KOREA UNIV. TIGER DOME ※完売
12月17日：韓国・ソウル KOREA UNIV. TIGER DOME ★追加公演
12月16日：韓国・ソウル KOREA UNIV. TIGER DOME ※完売
12月17日：韓国・ソウル KOREA UNIV. TIGER DOME ★追加公演
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