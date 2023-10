『ENHYPEN WORLD TOUR “FATE”』アメリカ・ロサンゼルス公演の模様(P)&(C)BELIFT LAB Inc.

韓国の7人組グループ・ENHYPENが6日(現地時間)、アメリカ・ロサンゼルスのディグニティ・ヘルス・スポーツ・パークでワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR “FATE”』を開催した。

オープニングでENHYPENは神秘的で壮大な雰囲気で舞台に登場した。JAKEを皮切りにメンバーたちが順に舞台に上がり、最後にSUNGHOONが銀色の仮面を脱ぐと仮面が燃える強烈な演出に、スタジアムを埋め尽くした約2万2500人のファンが爆発的に歓声をあげた。

「Drunk-Dazed」「Future Perfect(Pass the MIC)」「Blessed-Cursed」「Tamed-Dashed」「Bite Me」など、これまでにリリースされたアルバムの主要タイトル曲でパワフルなパフォーマンスを披露。続けて「Blockbuster」「Attention, please!」「ParadoXXX Invasion」「Go Big or Go Home」でスタジアムをエネルギーで満たし「TFW(That Feeling When)」「Just A Little Bit」「10 Months」「Polaroid Love」では甘美な音色で魅了した。

スタジアムという広い会場でも、ENHYPENはファンと積極的に呼吸を合わせた。「Polaroid Love」を歌いながら客席のあちこちを歩き回り観客と目を合わせ、ファンはペンライトウェーブで応えながらENHYPENとENGENE(ファン)が一つになった。

公演の最後に「僕たちの初のスタジアム公演を共にしてくれたENGENE(ファンの総称)、本当にありがとう。皆さんは僕たちがここにいられる理由です。今どんなに幸せなのか言葉では言い表せない。皆さんは僕が生きていることを感じさせてくれる。ENGENEにはいつも感謝の気持ちしかありません。必ずまたロサンゼルスに戻れるように頑張ります。次のアルバムもたくさん期待していてください。ENGENEとても愛している」と胸いっぱいの感想を伝えた。

ENHYPENは、前回よりもさらに規模を拡げたワールドツアーを開催中。9月に開催された「FATE」日本公演は自身初のドームツアーで、K-POPボーイグループの中でデビューから史上最速で東京ドーム公演を実現した。今後ENHYPENは、10日グレンデール・デザート・ダイヤモンド・アリーナで「FATE」アメリカツアー2回目の公演を開催する。

関連キーワード 音楽