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舞台『呪術廻戦』京都姉妹校交流会・起首雷同メインビジュアル公開　虎杖・伏黒・釘崎が登場

2023年10月10日 10時00分 (10月10日 11時05分更新)
舞台『呪術廻戦』-京都姉妹校交流会・起首雷同-のビジュアル（C）芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会

舞台『呪術廻戦』-京都姉妹校交流会・起首雷同-のビジュアル（C）芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会

　人気漫画『呪術廻戦』の舞台作品第2弾「舞台『呪術廻戦』-京都姉妹校交流会・起首雷同-』のメインビジュアルが公開された。
【個別写真】衣装も完全再現！東堂葵ら京都校メンバー　可愛すぎる！歌姫・冥冥・高田ちゃんも
　舞台化第2弾となる今回は、京都府立呪術高等専門学校のメンバーと呪術で競い合う交流会の様子を描いた「京都姉妹校交流会」と、虎杖・伏黒・釘崎を中心に物語が展開する「起首雷同」のエピソードを上演していく。
　東京公演は2023年12月15日(金)～12月31日(日)天王洲 銀河劇場、兵庫公演は2024年1月6日（土)～1月14日(日) AiiA 2.5 Theater Kobeにて上演される。
　同作は、「週刊少年ジャンプ」で連載中の人気漫画『呪術廻戦』が原作で、人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描いたストーリー。シリーズ累計発行部数は8000万部を突破しており、テレビアニメ第2期が現在放送中。舞台作品第1弾が2022年7月に上演された。
【キャスト】
虎杖悠仁 佐藤流司
伏黒恵 泰江和明
釘崎野薔薇 山口乃々華
禪院真希 高月彩良
狗巻棘 定本楓馬
パンダ 寺山武志
夜蛾正道 南 誉士広
冥冥 立道梨緒奈
東堂葵 小柳 心
加茂憲紀 梅津瑞樹
西宮桃 久家心
禪院真依 長谷川愛
三輪霞 竹内夢
究極メカ丸 塩田康平
庵歌姫 平湯樹里
楽巌寺嘉伸 陰山泰
組屋鞣造 北村海
重面春太 益川和久
高田ちゃん 小貫莉奈
壊相 青柳塁斗
五条 悟 三浦涼介
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