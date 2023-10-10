舞台『呪術廻戦』京都姉妹校交流会・起首雷同メインビジュアル公開 虎杖・伏黒・釘崎が登場
2023年10月10日 10時00分 (10月10日 11時05分更新)
人気漫画『呪術廻戦』の舞台作品第2弾「舞台『呪術廻戦』-京都姉妹校交流会・起首雷同-』のメインビジュアルが公開された。
舞台化第2弾となる今回は、京都府立呪術高等専門学校のメンバーと呪術で競い合う交流会の様子を描いた「京都姉妹校交流会」と、虎杖・伏黒・釘崎を中心に物語が展開する「起首雷同」のエピソードを上演していく。
東京公演は2023年12月15日(金)～12月31日(日)天王洲 銀河劇場、兵庫公演は2024年1月6日（土)～1月14日(日) AiiA 2.5 Theater Kobeにて上演される。
同作は、「週刊少年ジャンプ」で連載中の人気漫画『呪術廻戦』が原作で、人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描いたストーリー。シリーズ累計発行部数は8000万部を突破しており、テレビアニメ第2期が現在放送中。舞台作品第1弾が2022年7月に上演された。
【キャスト】
虎杖悠仁 佐藤流司
伏黒恵 泰江和明
釘崎野薔薇 山口乃々華
釘崎野薔薇 山口乃々華
禪院真希 高月彩良
狗巻棘 定本楓馬
パンダ 寺山武志
狗巻棘 定本楓馬
パンダ 寺山武志
夜蛾正道 南 誉士広
冥冥 立道梨緒奈
冥冥 立道梨緒奈
東堂葵 小柳 心
加茂憲紀 梅津瑞樹
西宮桃 久家心
禪院真依 長谷川愛
三輪霞 竹内夢
究極メカ丸 塩田康平
加茂憲紀 梅津瑞樹
西宮桃 久家心
禪院真依 長谷川愛
三輪霞 竹内夢
究極メカ丸 塩田康平
庵歌姫 平湯樹里
楽巌寺嘉伸 陰山泰
楽巌寺嘉伸 陰山泰
組屋鞣造 北村海
重面春太 益川和久
高田ちゃん 小貫莉奈
重面春太 益川和久
高田ちゃん 小貫莉奈
壊相 青柳塁斗
五条 悟 三浦涼介
【動画】衣装も完全再現！虎杖&五条ら人気キャラ集結 舞台『呪術廻戦』の様子
【舞台写真】見事な再現力！パンダ＆五条悟の堂々とした立ち姿
【写真】衣装も完全再現！虎杖・伏黒・釘崎・五条…そっくりなキャストたちのビジュアル
【写真】再現度高い！虎杖・伏黒・釘崎・五条・パンダも！舞台『呪術廻戦』のソロビジュアル
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