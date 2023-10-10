人気漫画『呪術廻戦』の舞台作品第2弾「舞台『呪術廻戦』-京都姉妹校交流会・起首雷同-』のメインビジュアルが公開された。

舞台化第2弾となる今回は、京都府立呪術高等専門学校のメンバーと呪術で競い合う交流会の様子を描いた「京都姉妹校交流会」と、虎杖・伏黒・釘崎を中心に物語が展開する「起首雷同」のエピソードを上演していく。

東京公演は2023年12月15日(金)～12月31日(日)天王洲 銀河劇場、兵庫公演は2024年1月6日（土)～1月14日(日) AiiA 2.5 Theater Kobeにて上演される。

同作は、「週刊少年ジャンプ」で連載中の人気漫画『呪術廻戦』が原作で、人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描いたストーリー。シリーズ累計発行部数は8000万部を突破しており、テレビアニメ第2期が現在放送中。舞台作品第1弾が2022年7月に上演された。

【キャスト】

虎杖悠仁 佐藤流司

伏黒恵 泰江和明

釘崎野薔薇 山口乃々華

禪院真希 高月彩良

狗巻棘 定本楓馬

パンダ 寺山武志

夜蛾正道 南 誉士広

冥冥 立道梨緒奈

東堂葵 小柳 心

加茂憲紀 梅津瑞樹

西宮桃 久家心

禪院真依 長谷川愛

三輪霞 竹内夢

究極メカ丸 塩田康平

庵歌姫 平湯樹里

楽巌寺嘉伸 陰山泰

組屋鞣造 北村海

重面春太 益川和久

高田ちゃん 小貫莉奈

壊相 青柳塁斗

五条 悟 三浦涼介

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