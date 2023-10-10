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統一補選、与野党対決 衆院長崎４区告示、２２日投開票
衆院長崎４区補欠選挙が１０日、告示された。自民、立憲民主両党の公認候補による対決となる見通しだ。５日...
10月10日
経済対策でＡＩ開発強化 首相、中小企業の導入支援
岸田文雄首相は９日、月内にも策定する経済対策に人工知能（ＡＩ）開発の強化や、中小企業と医療分野などで...
10月9日
加藤こども相、若者と意見交換 「生の声」施策反映へ
加藤鮎子こども政策担当相は９日、中高大学生や社会人と、こども家庭庁で意見交換した。「生の声を受け止め...
衆院長崎４区補選、１０日告示 自民、立民両党の候補が対決
秋の統一補欠選挙の一つである衆院長崎４区補選が１０日、告示される。自民、立憲民主両党の公認候補による...
中国念頭、南シナ海で連携 日ブルネイ外相会談
【バンダルスリブガワン共同】上川陽子外相は９日、訪問先のブルネイでエルワン第２外相と会談し、中国が軍...
愛知・蒲郡市長選挙、鈴木寿明氏が再選 新人に圧勝、投票率は最低34．23％
愛知県蒲郡市長選は8日投開票され、無所属の現職鈴木寿明氏（61）＝自民、立憲民主、公明、国民...
10月8日