衆院長崎４区補欠選挙に立憲民主党公認で立候補した末次精一衆院議員＝比例九州＝は１０日、公選法の規定により自動失職した。２０２１年衆院選の立民の比例代表名簿で次点だった屋良朝博氏が、近く繰り上げ当選する見通し。