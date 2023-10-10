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立民、屋良氏が繰り上げ当選へ　補選立候補で末次氏が自動失職

2023年10月10日 09時57分 (10月10日 10時00分更新)
　衆院長崎４区補欠選挙に立憲民主党公認で立候補した末次精一衆院議員＝比例九州＝は１０日、公選法の規定により自動失職した。２０２１年衆院選の立民の比例代表名簿で次点だった屋良朝博氏が、近く繰り上げ当選する見通し。

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