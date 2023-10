ロックバンド・SOPHIAが9日、世界最大級の音楽特化型アリーナ「Kアリーナ横浜」で伝説のライブシリーズ『獅子に翼 V(ファイブ)』を開催した。松岡充の「ここに咲くヒマワリたちに贈ります!」の掛け声で1曲目は1stシングル「ヒマワリ」からライブをスタート。ヒット曲「黒いブーツ 〜oh my friend〜」「街」など全27曲を披露、1万3000人のファンがSOPHIAの完全復活に熱狂した。

さらに古巣のレコードレーベル「TOY'S FACTORY」に復帰し、新曲「あなたが毎日直面している 世界の憂鬱」を10日にデジタルリリースすることを発表した。来場者全員に向けて“CD無料配布”も行われた。

1994年に結成し、翌95年にメジャーデビュー。デビュー2年目には、初の日本武道館公演を行い、「獅子に翼」と題して行われた大規模野外ライブは、過去に東京・昭和記念公園(99年)、大阪・万博記念公園(01年)、さいたま・西武ドーム(04年・05年)と、ファンの間で記憶に残るライブシリーズとなっている。

活動期間中、一年も欠かすことなくライブ活動を続け、通算500本以上に及ぶライブを行った。結成20周年を目前にした13年8月12日、全国ツアーファイナルの日本武道館公演をもって、バンド活動を休止。14年までにシングル40作品、アルバム24作品をリリースした。

9年の時を経た22年10月、ファンと再会を約束した場所「日本武道館」にて再始動ライブ、翌23年1月には大阪城ホールでのライブを開催。そして23年10月9日、18年の時を経て行われた伝説のライブシリーズ『獅子に翼』をKアリーナ横浜で行い、バンドとして“完全復活”を果たした。

公演直前のタイミングで報道陣の取材に応じたメンバーたち。松岡充は「次に5回目にして僕たちはこのライブシリーズを卒業します」と宣言すると「僕たちの初期衝動、バンドとしてのチャレンジを象徴するのが『獅子に翼』だった。そこから9年間の活動休止を経て、それぞれが自分たちの人生と音楽に向き合うことができた。そしてもう一回再結成して走り出そうと決めたので、ここで僕たち中心だった初期衝動に区切りを付けて新しいスタートを切る」と決断に至るまでの経緯を説明した。

今後、新たなステージに進むSOPHIAは、古巣「TOY'S FACTORY」への復帰を「再デビュー」と位置づけ、松岡は「ただアーティストが移籍したよというニュースじゃない。いろんなところを旅した息子が帰ってきたぞ、と。社長のもとへお話しに行ったときに『僕たちにとってSOPHIAは大切なグループなんだ。これからSOPHIAが紡ぐ音で幸せになってくれる人を増やしたいし、あなた達も音楽を作ることで幸せになってほしい』と仰ってくれた。それがすごくうれしくて、それで『ぜひ、お願いします』と。肩組んで行こうぜという感じです」と感慨深げに明かした。

■『獅子に翼 V』のセットリスト

M01.ヒマワリ

M02.Early summer rain

M03.KURU KURU

M04.ビューティフル

M05.せめて未来だけは...

M06.ゴキゲン鳥 ~crawler is crazy~

M07.黒いブーツ ~oh my friend~

M08.ミサイル

M09.STRAWBERRY & LION

M10.HARD WORKER

M11.進化論 ~GOOD MORNING! -HELLO! 21st -CENTURY~

M12.-WOOZ!-

M13.GJ escAPE

M14.Yes,Attention

M15.please,please

M16.旅の途中

M17.花は枯れて また咲く

M18.ALIVE

M19.未来大人宣言

M20.あなたが毎日直面している 世界の憂鬱

M21.夢

M22.―僕はここにいる―

M23.青い季節

M24.街

M25.Kissing blue memories

M26.Believe

EN.01

