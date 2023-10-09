『CDTVライブ！ライブ！』次回2時間SP出演者第1弾発表
2023年10月9日 22時00分 (10月9日 23時05分更新)
TBS系で23日に放送される『CDTVライブ！ライブ』2時間スペシャル（後7：00）の出演アーティスト第1弾4組と楽曲が9日、発表された。
話題の主題歌特集でLittle Glee Monsterはテレビアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』オープニングテーマ「UP TO ME!」、羊文学はテレビアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」エンディングテーマ「more than words」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露する。
anoは12月発売の1stアルバム『猫猫吐吐』収録曲で、ライブではおなじみの楽曲「涙くん、今日もおはようっ」をフルサイズテレビ初歌唱する。
昨年6月に結成し、TikTokをきっかけに若者の支持を広げる大阪在住の3人組バンド・シャイトープが番組初登場。話題の失恋ソング「ランデヴー」をフルサイズでテレビ初披露する。
■出演アーティスト第1弾
ano「涙くん、今日もおはようっ」
シャイトープ「ランデヴー」
羊文学「more than words」
Little Glee Monster「UP TO ME!」
※50音順
ano「涙くん、今日もおはようっ」
シャイトープ「ランデヴー」
羊文学「more than words」
Little Glee Monster「UP TO ME!」
※50音順
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