TBS系で23日に放送される『CDTVライブ!ライブ』2時間スペシャル(後7:00)の出演アーティスト第1弾4組と楽曲が9日、発表された。

話題の主題歌特集でLittle Glee Monsterはテレビアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』オープニングテーマ「UP TO ME!」、羊文学はテレビアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」エンディングテーマ「more than words」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露する。

anoは12月発売の1stアルバム『猫猫吐吐』収録曲で、ライブではおなじみの楽曲「涙くん、今日もおはようっ」をフルサイズテレビ初歌唱する。

昨年6月に結成し、TikTokをきっかけに若者の支持を広げる大阪在住の3人組バンド・シャイトープが番組初登場。話題の失恋ソング「ランデヴー」をフルサイズでテレビ初披露する。

■出演アーティスト第1弾

ano「涙くん、今日もおはようっ」

シャイトープ「ランデヴー」

羊文学「more than words」

Little Glee Monster「UP TO ME!」

※50音順

関連キーワード 音楽