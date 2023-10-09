夏の甲子園Vの慶応、『プリンス』丸田が1番センターでスタメン 決勝の相手・仙台育英と再戦【国体高校野球】
2023年10月9日 14時47分
◇9日 鹿児島国体高校野球硬式の部1回戦 仙台育英―慶応（平和リース）
今夏の甲子園決勝と同じ顔合わせとなる仙台育英―慶応のスタメンが発表された。高校日本代表としてU18W杯で初の世界一に貢献した「慶応のプリンス」こと丸田湊斗外野手（3年）は「1番・中堅」でスタメン出場する。
【仙台育英】
1番・中・橋本
2番・遊・山田
3番・三・湯浅
4番・右・斎藤陽
5番・左・鈴木
6番・二・住石
7番・一・斎藤敏
8番・投・湯田
9番・捕・細田
【慶応】
1番・中・丸田
2番・遊・八木
3番・捕・渡辺憩
4番・一・延末
5番・左・山本
6番・右・渡辺千
7番・三・福井
8番・二・大村
9番・投・川瀬
1番・中・橋本
2番・遊・山田
3番・三・湯浅
4番・右・斎藤陽
5番・左・鈴木
6番・二・住石
7番・一・斎藤敏
8番・投・湯田
9番・捕・細田
【慶応】
1番・中・丸田
2番・遊・八木
3番・捕・渡辺憩
4番・一・延末
5番・左・山本
6番・右・渡辺千
7番・三・福井
8番・二・大村
9番・投・川瀬
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