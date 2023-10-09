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夏の甲子園Vの慶応、『プリンス』丸田が1番センターでスタメン 決勝の相手・仙台育英と再戦【国体高校野球】

2023年10月9日 14時47分

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◇9日　鹿児島国体高校野球硬式の部1回戦　仙台育英―慶応（平和リース）
　今夏の甲子園決勝と同じ顔合わせとなる仙台育英―慶応のスタメンが発表された。高校日本代表としてU18W杯で初の世界一に貢献した「慶応のプリンス」こと丸田湊斗外野手（3年）は「1番・中堅」でスタメン出場する。
夏の甲子園優勝の慶応ナイン

夏の甲子園優勝の慶応ナイン

【仙台育英】
1番・中・橋本
2番・遊・山田
3番・三・湯浅
4番・右・斎藤陽
5番・左・鈴木
6番・二・住石
7番・一・斎藤敏
8番・投・湯田
9番・捕・細田
【慶応】
1番・中・丸田
2番・遊・八木
3番・捕・渡辺憩
4番・一・延末
5番・左・山本
6番・右・渡辺千
7番・三・福井
8番・二・大村
9番・投・川瀬
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