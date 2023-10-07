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オリオールズ藤浪晋太郎は登録外　米大リーグの地区シリーズ

2023年10月7日 23時38分 (10月7日 23時41分更新)
　【ボルティモア共同】米大リーグ、オリオールズのハイド監督は７日、藤浪晋太郎投手が同日に始まる地区シリーズの出場登録選手を外れることを明らかにした。

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