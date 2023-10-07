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フィギュア中村俊介は準優勝　ジュニアＧＰアルメニア大会

2023年10月7日 23時35分 (10月7日 23時41分更新)
　フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（ＧＰ）シリーズ第７戦アルメニア大会は７日、アルメニアのエレバンで行われ、男子ショートプログラム（ＳＰ）２位の中村俊介（木下アカデミー）はフリーで３位の１３７・３７点をマークし、合計２１４・６７点で準優勝だった。（共同）

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