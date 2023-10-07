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張本智、早田組は準優勝　卓球スターコンテンダー蘭州

2023年10月7日 23時28分 (10月7日 23時41分更新)
　卓球の世界ツアー、スターコンテンダー蘭州は７日、中国の蘭州で行われ、混合ダブルス決勝で張本智和（智和企画）早田ひな（日本生命）組は中国ペアに２―３で競り負けて準優勝だった。
　シングルス準々決勝で男子の張本智、女子の木原美悠（木下グループ）張本美和（木下アカデミー）はいずれも中国選手に敗れた。（共同）

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