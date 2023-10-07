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楽５―５ソ（７日）　ソフトバンク３位以内確定

2023年10月7日 22時58分 (10月7日 23時07分更新)
　７回、投手交代を告げたソフトバンク・藤本監督＝楽天モバイルパーク

　７回、投手交代を告げたソフトバンク・藤本監督＝楽天モバイルパーク

　ソフトバンクが引き分け、３位以内を確定させた。０―２の三回に川瀬の三塁打と柳田の２２号２ランで３得点し、四、五回にも加点。六回に辰己の９号３ランで追い付かれたが、救援陣がしのいだ。楽天は粘ったが、勝ち越せなかった。

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