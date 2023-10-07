本文へ移動

将棋・竜王戦、藤井聡太七冠が白星スタート　第1局、伊藤匠七段を破る

2023年10月7日 17時10分 (10月7日 17時16分更新)
藤井聡太竜王

藤井聡太竜王

　将棋の第36期竜王戦7番勝負第1局は6、7の両日、東京都渋谷区で指され、後手の藤井聡太竜王が挑戦者の伊藤匠七段を破って先勝し、3連覇に向けて白星スタートを切った。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

藤井聡太「八冠」に挑むの新着

記事一覧