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藤井聡太竜王
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将棋・竜王戦は藤井聡太七冠と伊藤匠七段の同学年対決 6日から第１局
将棋の藤井聡太七冠（21）＝竜王・名人・王位・叡王・棋王・王将・棋聖、愛知県瀬戸市＝に伊藤匠...
10月5日
藤井聡太「最年少名人・七冠」祝う花火700発 瀬戸市、大輪に八冠の期待重ねて
将棋の藤井聡太七冠（21）の地元、愛知県瀬戸市で1日夜、最年少名人と七冠の達成を祝い、花火7...
10月1日
藤井聡太七冠を祝う700発花火 尾張旭のCATV、1日の特別番組で生中継
グリーンシティケーブルテレビ（尾張旭市）は10月1日、瀬戸市出身の将棋の藤井聡太七冠（21）...
9月30日
将棋・藤井聡太七冠が八冠制覇に王手 王座戦第3局、永瀬拓矢王座に逆転勝ち
将棋の永瀬拓矢王座（31）に藤井聡太七冠（21）＝竜王・名人・王位・叡王・棋王・王将・棋聖、...
9月27日
藤井聡太、八冠へ王手なるか 地元・愛知で将棋王座戦、永瀬拓矢は5連覇かかる
将棋の永瀬拓矢王座（31）に藤井聡太七冠（21）＝竜王・名人・王位・叡王・棋王・王将・棋聖＝が挑む第...
【動画・試し読みあり】「藤井聡太の指は震えない」の読みどころ、著者・岡村淳司記者が語る
9月24日に出版される「藤井聡太の指は震えない」の読みどころを、著者である文化芸能部・岡村淳司記者が...
9月24日