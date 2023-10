日本オリジナルアルバム3作品をアナログ盤としてリリースするTWICE

多国籍9人組ガールズグループTWICEの日本オリジナルアルバム『BDZ』(2018年9月発売)、『&TWICE』(19年11月発売)、『Perfect World』(21年7月発売)の3作品が、数量限定生産のアナログ盤として、12月6日に同時リリースされることが決定した。

今回アナログ盤化された日本オリジナルアルバムは、TWICEが歩んできた軌跡が作品ごとに見られ、ファンからも人気の高い作品。CD音源とは異なる、アナログ盤ならではの重厚感のある音を楽しむことができる。

TWICEは、5月に5度目のワールドツアー『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN』の日本公演として、東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居で、韓国発のガールズグループとして史上初のスタジアム単独公演を成功させた。

12月16・17日には、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、同27・28日には福岡・福岡PayPayドームの追加公演が決定している。

■TWICE JAPAN 1st ALBUM『BDZ』数量限定生産アナログ盤

▼SIDE - A

1. BDZ

2. One More Time

3. Candy Pop

4. L.O.V.E

5. Wishing

▼SIDE - B

1. Say it again

2. Wake Me Up

3. BRAND NEW GIRL

4. Be as ONE

5. I WANT YOU BACK

■TWICE JAPAN 2nd ALBUM『&TWICE』数量限定生産アナログ盤

▼SIDE - A

1. Fake & True

2. Stronger

3. Breakthrough

4. Changing!

▼SIDE - B

1. HAPPY HAPPY

2. What You Waiting For

3. Be OK

4. POLISH

5. How u doin'

6. The Reason Why

■TWICE JAPAN 3rd ALBUM『Perfect World』数量限定生産アナログ盤

▼SIDE - A

1. Perfect World

2. BETTER

3. Good at Love

4. Fanfare

5. Kura Kura

▼SIDE - B

1. Four-leaf Clover

2. In the summer

3. PIECES OF LOVE

4. Thank you, Family

5. PROMISE

関連キーワード 音楽