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TWICE、日本オリジナルアルバム3作品をアナログ盤化　12・6同時リリース

2023年10月6日 21時00分 (10月6日 22時05分更新)
日本オリジナルアルバム3作品をアナログ盤としてリリースするTWICE

日本オリジナルアルバム3作品をアナログ盤としてリリースするTWICE

　多国籍9人組ガールズグループTWICEの日本オリジナルアルバム『BDZ』（2018年9月発売）、『&TWICE』（19年11月発売）、『Perfect World』（21年7月発売）の3作品が、数量限定生産のアナログ盤として、12月6日に同時リリースされることが決定した。
【写真】成長の軌跡…日本1st～3rdアルバムのアナログ盤ジャケット一覧
　今回アナログ盤化された日本オリジナルアルバムは、TWICEが歩んできた軌跡が作品ごとに見られ、ファンからも人気の高い作品。CD音源とは異なる、アナログ盤ならではの重厚感のある音を楽しむことができる。
　TWICEは、5月に5度目のワールドツアー『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN』の日本公演として、東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居で、韓国発のガールズグループとして史上初のスタジアム単独公演を成功させた。
　12月16・17日には、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、同27・28日には福岡・福岡PayPayドームの追加公演が決定している。
■TWICE JAPAN 1st ALBUM『BDZ』数量限定生産アナログ盤
▼SIDE - A
1. BDZ
2. One More Time
3. Candy Pop
4. L.O.V.E
5. Wishing
▼SIDE - B
1. Say it again
2. Wake Me Up
3. BRAND NEW GIRL
4. Be as ONE
5. I WANT YOU BACK
■TWICE JAPAN 2nd ALBUM『&TWICE』数量限定生産アナログ盤
▼SIDE - A
1. Fake & True
2. Stronger
3. Breakthrough
4. Changing!
▼SIDE - B
1. HAPPY HAPPY
2. What You Waiting For
3. Be OK
4. POLISH
5. How u doin'
6. The Reason Why
■TWICE JAPAN 3rd ALBUM『Perfect World』数量限定生産アナログ盤
▼SIDE - A
1. Perfect World
2. BETTER
3. Good at Love
4. Fanfare
5. Kura Kura
▼SIDE - B
1. Four-leaf Clover
2. In the summer 　
3. PIECES OF LOVE
4. Thank you, Family
5. PROMISE
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