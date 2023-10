ホラー映画『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』(12月22日公開)で衝撃の長編映画監督デビューを果たしたダニー&マイケル・フィリッポウ兄弟

今年の「サンダンス国際映画祭」で話題を呼び、A24の配給により全米で大ヒットを記録したホラー映画『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』(12月22日公開)で、衝撃の長編映画監督デビューを果たした、ダニー&マイケル・フィリッポウ兄弟の来日が決定した。

監督のダニー&マイケル・フィリッポウ兄弟は、オーストラリア出身で現在30歳の超人気双子YouTuber。2人がYouTubeチャンネル「RackaRacka(ラッカラッカ)」に投稿した、ブラックで尖ったコメディや、日本アニメの自家製実写版など超個性的でエッジの効いた動画が高評価を集め、2015年第6回ストリーミー・アワードで国際YouTubeチャンネル賞受賞、翌16年にはバラエティ誌が選んだ期待の新人に選ばれ、現在680万人のチャンネル登録者数を誇る。映画界でも本作続編に加え、すでに『ストリートファイター』の実写映画化を手掛けることが決定している注目株だ。

映画のプロモーションでは初来日となるが、日本を訪れたこともあり、日本のコンテンツにもなじみが深く、Jホラーでは『リング』(中田秀夫監督)や『回路』(黒沢清監督)が好きと語る。来日中の10月16日には、監督たちも登壇予定の本作の試写会を開催予定。日本で初めて本作を鑑賞する観客たちの質問に答える。

母を亡くした女子高校生がSNSで流行りの「#90秒憑依チャレンジ」に参加し、そのスリルと快感にのめり込んでしまったことからかつてない事態に発展していく本作。世界中の配給会社がこぞって手を挙げた中、A24が北米配給権を勝ち取り、『ミッドサマー』や『ヘレディタリー/継承』を超える“A24ホラー史上最高興行収入”を記録する大ヒットとなった。

脚本も担当しているダニーは、初めての長編映画にホラーを選んだ理由として「自分が惚れ込んだ最初のジャンルがホラーで、子どもの頃から大好きでした。でも、大人になってから、ダークなテーマを掘り下げる時に、ホラーというものがとても楽しい方法であることに気づいたんです。説教臭かったり、メッセージ性が過ぎていたり、鼻につく感じではないやり方で表現できるからです。劇場での体験という意味でも、ホラー映画はみんなで観て、みんなでリアクションするのが楽しいですよね!」と語っている。

