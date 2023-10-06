NCTの最新アルバム『Golden Age』が、週間4.1万枚を売り上げ、10月3日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Golden Age ／ NCT

2位： NEW DNA ／ XG

3位： Ability ／ AXXX1S

4位： HC 2023 episode 2 -GHOST TRACK E.P- ／ GLAY

5位： REBOOT ／ TREASURE

6位： EQUINOX ／ JO1

7位： Magic Hour ／ Kep1er

8位： Aster ／ 常闇トワ

9位： Target:ME ／ EVNNE

10位： Jam Vacation ／ Jams Collection

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

＜クレジット：オリコン調べ（2023/10/9付：集計期間:2023年9月25日〜10月1日）＞

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