10/9付週間アルバムランキング 1位はNCT『Golden Age』
2023年10月6日 17時00分 (10月6日 18時05分更新)
NCTの最新アルバム『Golden Age』が、週間4.1万枚を売り上げ、10月3日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Golden Age ／ NCT
2位： NEW DNA ／ XG
3位： Ability ／ AXXX1S
4位： HC 2023 episode 2 -GHOST TRACK E.P- ／ GLAY
5位： REBOOT ／ TREASURE
6位： EQUINOX ／ JO1
7位： Magic Hour ／ Kep1er
8位： Aster ／ 常闇トワ
9位： Target:ME ／ EVNNE
10位： Jam Vacation ／ Jams Collection
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
＜クレジット：オリコン調べ（2023/10/9付：集計期間:2023年9月25日〜10月1日）＞
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