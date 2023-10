韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINKのJENNIE(ジェニー)が、あす6日にリリースするソロシングル「You & Me」のコラージュポスターが5日、公式SNSで公開された。あわせて、パフォーマンスビデオの公開をサプライズ予告した。

コラージュポスターは、キュートなツインテールのJENNIEのさまざまな表情をコラージュ。満月を背に優雅なポーズをとっていたり、お茶目にピースサインを向けたりと、多彩な魅力をふりまく。

ほかにも「I Love You & Me Dancing in the moonlight」「Nobody can see It's just You & Me tonight」と書かれたステッカーをはじめ、JENNIEを取り囲む8人のダンサークルーのシルエットも目を引く。

所属事務所のYGエンターテインメントはこのポスターについて「『You & Me』関連コンテンツの撮影現場ビハインドカットを一つに束ねて出した」と説明。「ファンの皆さんたちの声援に報いようと、正式音源リリースとともに、別途のパフォーマンスビデオを準備したので楽しみにしてほしい」と、映像公開を予告した。

「You & Me」は、BLACKPINKワールドツアー『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]』のJENNIEのソロステージで披露した楽曲。満月を背景に神秘的なパフォーマンスを繰り広げ、世界中の音楽ファンを魅了した。音源は、6日午後1時にリリースされる。

