DAIGO (C)ORICON NewS inc.

ミュージシャンでタレントのDAIGOが、自身のSNS(旧ツイッター)を更新し、妻で俳優・北川景子の巨大パネルの写真を投稿した。

SNSでは「デビュー20周年おめでとう! 写真集37発売! Congratulations on your 20th debut anniversary! Photobook 37 released! at HMV SHIBUYA」と投稿。

写真には北川の巨大パネル写真が写っており、その横でDAIGOがポーズを決めている。

粋な愛情表現にファンは「すてき!」「愛だな~」「愛があり過ぎてやばい」「センスがいい写真!」「景子ちゃんへの愛があふれてますね」などと反応している。

関連キーワード エンタメ総合