『SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO』に出演したINI (C)LAPONE Entertainment

グローバルボーイズグループのINIが4日、東京・有明アリーナで開催された『SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO』に出演した。

『SBS INKIGAYO』は1991年に放送を開始した韓国を代表する音楽番組。人気アーティストたちが楽曲を披露し、毎週No.1アーティストが選出される。そんな人気番組が、ライブになって日本に初上陸。有明アリーナに注目のアーティストが集結し、初の『SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO』を開催した。

MCが次のアーティスト紹介を行い期待が高まる会場に、メンバーがステージの右側、中央、左側から分かれて登場し、11人全員がセンターステージへ集まると観客からは大きな歓声が響いた。

1曲目は「FANFARE」を韓国語バージョンで披露。力強い歌声とスパークラー演出が相まって会場は早くも盛り上がりをみせた。今回のライブでは会場の中央にステージが置かれ、2曲目となる「Dramatic」ではキレのあるダンスで360度全方位の観客を魅了した。

MCになると、メンバーの田島将吾から「K-POPを好きになったきっかけがEXOさんたちで、よく番組も見ていたので、同じ舞台に立てることが感慨深い」と感謝を伝え、高塚大夢(※高=はしご高)からは「僕も番組をよく見ていて、なんといってもカメラワークが素晴らしいなと思っていたので、この機会をいただけてうれしいです!」と喜びを伝えた。

その後は雰囲気が変わり、3曲目「Do What You Like」を優しく心地よい歌声で歌い上げ、4曲目「SPECTRA」では息のあったダンスを披露した。会場のボルテージも最高潮になり、大盛況の中、ラストの5曲目で「DROP」を披露し、約30分間のライブを締めくくった。

■セットリスト

1. FANFARE(KOR ver.)

2. Dramatic

3. Do What You Like

4. SPECTRA

5. DROP

