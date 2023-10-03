「週間 App Store 有料 iPhone ゲームチャート」2位に初登場した『Underground Blossom』（23年9月25日～10月1日）

日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を元に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2023年9月25日～10月1日）では、「有料ゲームチャート」1位に『Minecraft』、「無料ゲームチャート」1位には『Monster Hunter Now』がランクインした。

◆地下鉄が舞台のパズルアドベンチャー『Underground Blossom』が2位に初登場

有料チャート1位の『Minecraft』は、自由度の高いサンドボックスゲーム（※攻略目標や目的が設定されていないゲーム）。十分な資材と時間を使いユーザーの想像力を発揮する「クリエイティブモード」と、発掘した資材で家を作り、敵からの攻撃を免れ長く生き延びることを目指す「サバイバルモード」が用意されており、根強い人気を誇っている。

世界各国の教育現場で使われている「教育版マインクラフト」で作られた作品を全国・海外から募集した『第5回 Minecraftカップ』の地区大会本選が、21日から13地区で開催。このことからも、幅広いユーザーに支持されているゲームだということが分かる。

そうしたなか、今週2位に初登場したのが、独特なタッチのグラフィックと世界観のパズルアドベンチャーゲームで知られるRusty Lakeの新作『Underground Blossom』。本作の舞台は架空の街・ラスティレイクの地下鉄。パズルを解きながらこの街の住人、ローラ・ヴァンダーブームの人生を理解し、彼女を精神的に救い出すことを目的にゲームを進めていく。

◆モンハンの新作スマホゲーム『Monster Hunter Now』が3週連続TOP3入り

一方、無料チャート1位の『Monster Hunter Now』は、『ポケモン GO』を手がけたことでも知られるNiantic社が開発・配信を担う新しい「モンスターハンター」シリーズのスマホ向けゲーム。14日のリリース後、同チャートでは初登場1位→2位→1位と3週連続でTOP3入り。人気シリーズの新作とあってランキング上位をキープし続けている。

そのほか、TOP10入りの作品としては『Total Battle：王様戦争、戦略ゲーム』（3位）、『スイカゲーム-カスタムと共有』（4位）、『ひらめきアドベンチャー ミステリーレコード』（6位）、『ビッグスイカ GO!』（8位）、『Family Tree! - Logic Puzzles』（10位）がランクアップ。

ポケモンの睡眠ゲーム『Pokemon Sleep』は順位こそ落としたものの（5位→9位）、初登場以来11週連続のTOP10入りを果たした。

ランキングTOP10は「ORICON NEWS」でご覧ください。

※ランキングについて

日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を元に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜～日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。

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