引退試合の福田永将が「5番・一塁」、堂上直倫が「8番・二塁」でスタメン入り【中日スタメン】
2023年10月3日 17時16分
◇3日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。今季最終戦となる中日はこの日が引退試合の福田永将内野手（35）が「5番・一塁」で、堂上直倫内野手（35）が「8番・二塁」でそれぞれスタメン出場。大野奨太捕手（36）、谷元圭介投手（38）はベンチスタートとなった。
【巨人】
1番・中・浅野
2番・遊・門脇
3番・三・坂本
4番・一・岡本和
5番・捕・大城卓
6番・左・ウォーカー
7番・右・秋広
8番・二・吉川
9番・投・赤星
【中日】
1番・中・岡林
2番・遊・カリステ
3番・右・細川
4番・三・石川昂
5番・一・福田
6番・捕・木下
7番・左・鵜飼
8番・二・堂上
9番・投・小笠原
【巨人】
1番・中・浅野
2番・遊・門脇
3番・三・坂本
4番・一・岡本和
5番・捕・大城卓
6番・左・ウォーカー
7番・右・秋広
8番・二・吉川
9番・投・赤星
【中日】
1番・中・岡林
2番・遊・カリステ
3番・右・細川
4番・三・石川昂
5番・一・福田
6番・捕・木下
7番・左・鵜飼
8番・二・堂上
9番・投・小笠原
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