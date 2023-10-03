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引退試合の福田永将が「5番・一塁」、堂上直倫が「8番・二塁」でスタメン入り【中日スタメン】

2023年10月3日 17時16分

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◇3日　中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。今季最終戦となる中日はこの日が引退試合の福田永将内野手（35）が「5番・一塁」で、堂上直倫内野手（35）が「8番・二塁」でそれぞれスタメン出場。大野奨太捕手（36）、谷元圭介投手（38）はベンチスタートとなった。
フリー打撃をする福田

フリー打撃をする福田


【巨人】
1番・中・浅野
2番・遊・門脇
3番・三・坂本
4番・一・岡本和
5番・捕・大城卓
6番・左・ウォーカー
7番・右・秋広
8番・二・吉川
9番・投・赤星
【中日】
1番・中・岡林
2番・遊・カリステ
3番・右・細川
4番・三・石川昂
5番・一・福田
6番・捕・木下
7番・左・鵜飼
8番・二・堂上
9番・投・小笠原
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