◇3日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。今季最終戦となる中日はこの日が引退試合の福田永将内野手（35）が「5番・一塁」で、堂上直倫内野手（35）が「8番・二塁」でそれぞれスタメン出場。大野奨太捕手（36）、谷元圭介投手（38）はベンチスタートとなった。【巨人】1番・中・浅野2番・遊・門脇3番・三・坂本4番・一・岡本和5番・捕・大城卓6番・左・ウォーカー7番・右・秋広8番・二・吉川9番・投・赤星【中日】1番・中・岡林2番・遊・カリステ3番・右・細川4番・三・石川昂5番・一・福田6番・捕・木下7番・左・鵜飼8番・二・堂上9番・投・小笠原