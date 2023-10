7人グループ・ジャニーズWESTが、3日発売の音楽雑誌『MG』(東京ニュース通信社)誕生3周年記念・第19号の表紙に登場する。全12ページのグラビア、10周年を迎える未来への思いを語る。

25日にトリプルAサイドシングル「絶体絶命/Beautiful/AS ONE」をリリース。今だからこそ表現できる楽曲の魅力をひも解きつつ、来年10周年を迎え、未来への思いを打ち明ける。同じ装いが印象的なグラビアでは、それぞれのメンバーにフォーカスした美麗カットも見どころ。また、ジャニーズWESTが初参戦した『SUMMER SONIC 2023』東京・大阪のライブの模様も掲載する。

巻末には .ENDRECHERI. によるファンクラブ発足後初のファンミーティング『.ENDRECHERI. Erother_meeting Do more the E_FUNK』のリポートを掲載。自身を導いてくれたというファンク道を共有するスペシャルな時間を詳細に届ける。さらに、京都・平安神宮の特設舞台にて行われた『堂本剛 平安神宮 奉納演奏 2023』の模様も紹介。

また、20周年イヤーに向けて精力的な音楽活動を行っている 関ジャニ∞ が開催した、単独野外ライブ『KANJANI∞ 20FES ~前夜祭~』のプレミアムなライブリポートもたっぷりと送る。そのほかくるり、岡崎体育、川尻蓮(JO1)、DXTEEN、Ayumu Imazu、NANON、Perth Tanaponといった国内外の多彩なアーティストを、本誌ならではのクリエイティブに富んだ大迫力グラビア&ロングインタビューで迫っている。

電子版は10月中旬以降電子版も各電子書店で順次配信開始予定。

