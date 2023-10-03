国史跡指定を目指す熊野古道伊勢路 県、報告書を4年かけ作成へ
2023年10月3日 05時05分 (10月3日 12時58分更新)
県議会本会議は2日、西場信行、松浦慶子（自由民主党）、広耕太郎、日沖正信（新政みえ）の4議員が一般質問した。福永和伸教育長は熊野古道伊勢路の国史跡指定を受けるため、本年度から4年かけて学術報告書をまとめる方針を明かした。世界遺産の追加登録に向けた一環。松浦議員の質問に答えた。 （松本貴明、牧野良実）
熊野古道伊勢路は伊勢市から和歌山県側の熊野三山に至る道。江戸時代から、伊勢神宮と三山を結ぶ参詣道として利用されてきた。2004年度には「紀伊山地の霊場と参詣道」として伊勢路の一部が世界遺産に登録され、三重県内では大紀町以南の主要な峠道などが対象になっている。...
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