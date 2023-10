初の対バンイベント『a flood of circle VS. THE KEBABS』開催 (C)ORICON NewS inc.

佐々木亮介(Vo&Gt)がフロントマンを務める4人組ロックバンド・a flood of circleとTHE KEBABSが2日、東京・恵比寿LIQUIDROOMで2マンライブ『a flood of circle VS. THE KEBABS』を開催。両バンドにとって初となる2マン形式での“直接対決”が、佐々木の誕生日当日に実現した。

トップバッターを飾ったのはTHE KEBABS。「Cocktail Party Anthem」や「THE KEBABSのテーマ」といったアッパーチューンに「ラビュラ」などのエモーショナルな楽曲も織り交ぜ、全13曲のカラフルなセットリストを展開した。

a flood of circleは物理的にも温まったステージに登場するや否や、THE KEBABSのベーシストも務める田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)をプロデューサーに招いた「美しい悪夢」「ミッドナイト・クローラー」で幕を開け、中盤では田淵からの提供曲「まだ世界は君のもの」も披露するなど、この日ならではの楽曲ラインナップで応戦。最新曲「ゴールド・ディガーズ」も含む全12曲をかき鳴らした。

■『a flood of circle VS. THE KEBABS』セットリスト

▼THE KEBABS

01. Cocktail Party Anthem

02. すごいやばい

03. THE KEBABSは忙しい

04. THE KEBABSのテーマ

05. かわかわ

06. うれしいきもち

07. ラビュラ

08. THE KEBABSを抱きしめて

09. ジャキジャキハート

10. 恐竜あらわる

11. 猿でもできる

12. ロバート・デ・ニーロ

13. オーロラソース

▼a flood of circle

01. 美しい悪夢

02. ミッドナイト・クローラー

03. Dancing Zombiez

04. 如何様師のバラード

05. 人工衛星のブルース

06. 世界は君のもの

07. まだ世界は君のもの

08. ゴールド・ディガーズ

09. 花

10. シーガル

11. 月夜の道を俺が行く

12. 本気で生きているのなら

関連キーワード 音楽