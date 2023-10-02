「びっくりドンキー」値上げ 関東地区で150gチーズバーグディッシュが990円に【各地区の改定一覧】
2023年10月2日 17時00分 (10月2日 18時06分更新)
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、10月4日より全国の店舗で一部メニューの値上げを実施する。公式サイトに9月29日付で「一部商品→価格改定のお知らせ」を掲載した。
「主要食材の調達価格の高騰、エネルギーコストの上昇などを受け、10月4日（水）より、ポケットキッチン店舗を除いたびっくりドンキー全332店舗において、一部商品の価格を改定させていただきます。ハンバーグを使用した商品を中心に価格を改定し、サラダ・デザートメニューの価格変更はございません」と伝えた
。
。
■関東地区の主な改定内容（税込）
150gレギュラーバーグディッシュ 795円→810円
150gチーズバーグディッシュ 975円→990円
300gレギュラーバーグディッシュ 1235円→1280円
300gチーズバーグディッシュ 1415円→1460円
100gいろどりセット レギュラー 1155円→1160円
100gいろどりセット チーズ 1335円→1340円
200gレギュラーバーグステーキ 850円→880円
200gチーズバーグステーキ 1030円→1060円
300gレギュラーバーグステーキ 1125円→1170円
300gチーズバーグステーキ 1305円→1350円
150gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付） 885円→900円
150gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1065円→1080円
200gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1050円→1080円
200gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1230円→1260円
300gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1325円→1370円
300gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1505円→1550円
乳・小麦・卵を使わないハンバーグ 795円→810円
コロコロステーキ 1685円→1700円
150gハンバーグ＆ビバ！ミートスパ 1285円→1300円
ミニマムバーグディッシュ 555円→560円
ミニマムバーグディッシュセット 665円→670円
ぶーちゃんのおこさまランチ 575円→580円
キッズレギュラーバーグディッシュ 555円→560円
※関東都市型店（南池袋店・池袋サンシャイン通り店・駿河湾沼津SA下り店）は別価格
150gレギュラーバーグディッシュ 795円→810円
150gチーズバーグディッシュ 975円→990円
300gレギュラーバーグディッシュ 1235円→1280円
300gチーズバーグディッシュ 1415円→1460円
100gいろどりセット レギュラー 1155円→1160円
100gいろどりセット チーズ 1335円→1340円
200gレギュラーバーグステーキ 850円→880円
200gチーズバーグステーキ 1030円→1060円
300gレギュラーバーグステーキ 1125円→1170円
300gチーズバーグステーキ 1305円→1350円
150gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付） 885円→900円
150gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1065円→1080円
200gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1050円→1080円
200gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1230円→1260円
300gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1325円→1370円
300gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1505円→1550円
乳・小麦・卵を使わないハンバーグ 795円→810円
コロコロステーキ 1685円→1700円
150gハンバーグ＆ビバ！ミートスパ 1285円→1300円
ミニマムバーグディッシュ 555円→560円
ミニマムバーグディッシュセット 665円→670円
ぶーちゃんのおこさまランチ 575円→580円
キッズレギュラーバーグディッシュ 555円→560円
※関東都市型店（南池袋店・池袋サンシャイン通り店・駿河湾沼津SA下り店）は別価格
■北海道・東北・中部・北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄地区の主な改定内容（税込）
150gレギュラーバーグディッシュ 740円→770円
150gチーズバーグディッシュ 920円→950円
300gレギュラーバーグディッシュ 1180円→1240円
300gチーズバーグディッシュ 1360円→1420円
100gいろどりセット レギュラー 1100円→1120円
100gいろどりセット チーズ 1280円→1300円
200gレギュラーバーグステーキ 795円→840円
200gチーズバーグステーキ 975円→1020円
300gレギュラーバーグステーキ 1070円→1130円
300gチーズバーグステーキ 1250円→1310円
150gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付） 830円→860円
150gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1010円→1040円
200gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付) 995円→1040円
200gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1175円→1220円
300gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1270円→1330円
300gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1450円→1510円
乳・小麦・卵を使わないハンバーグ 740円→770円
コロコロステーキ 1630円→1660円
150gハンバーグ＆ビバ！ミートスパ 1230円→1260円
ミニマムバーグディッシュ 500円→520円
ミニマムバーグディッシュセット 610円→630円
ぶーちゃんのおこさまランチ 520円→540円
キッズレギュラーバーグディッシュ 500円→520円
150gレギュラーバーグディッシュ 740円→770円
150gチーズバーグディッシュ 920円→950円
300gレギュラーバーグディッシュ 1180円→1240円
300gチーズバーグディッシュ 1360円→1420円
100gいろどりセット レギュラー 1100円→1120円
100gいろどりセット チーズ 1280円→1300円
200gレギュラーバーグステーキ 795円→840円
200gチーズバーグステーキ 975円→1020円
300gレギュラーバーグステーキ 1070円→1130円
300gチーズバーグステーキ 1250円→1310円
150gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付） 830円→860円
150gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1010円→1040円
200gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付) 995円→1040円
200gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1175円→1220円
300gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1270円→1330円
300gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付) 1450円→1510円
乳・小麦・卵を使わないハンバーグ 740円→770円
コロコロステーキ 1630円→1660円
150gハンバーグ＆ビバ！ミートスパ 1230円→1260円
ミニマムバーグディッシュ 500円→520円
ミニマムバーグディッシュセット 610円→630円
ぶーちゃんのおこさまランチ 520円→540円
キッズレギュラーバーグディッシュ 500円→520円
【画像】330円のトーストセットからチーズバーグ、エッグバーグも！びっくりドンキーのお手頃モーニングメニュー
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