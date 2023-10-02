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「びっくりドンキー」値上げ　関東地区で150gチーズバーグディッシュが990円に【各地区の改定一覧】

2023年10月2日 17時00分 (10月2日 18時06分更新)
びっくりドンキーの「チーズバーグディッシュ」

びっくりドンキーの「チーズバーグディッシュ」

　ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、10月4日より全国の店舗で一部メニューの値上げを実施する。公式サイトに9月29日付で「一部商品→価格改定のお知らせ」を掲載した。
【写真】長い…「ガーリックベーコンメルティーチーズバーグディッシュ」
　「主要食材の調達価格の高騰、エネルギーコストの上昇などを受け、10月4日（水）より、ポケットキッチン店舗を除いたびっくりドンキー全332店舗において、一部商品の価格を改定させていただきます。ハンバーグを使用した商品を中心に価格を改定し、サラダ・デザートメニューの価格変更はございません」と伝えた
■関東地区の主な改定内容（税込）
150gレギュラーバーグディッシュ　795円→810円
150gチーズバーグディッシュ　975円→990円
300gレギュラーバーグディッシュ　1235円→1280円
300gチーズバーグディッシュ　1415円→1460円
100gいろどりセット レギュラー　1155円→1160円
100gいろどりセット チーズ　1335円→1340円
200gレギュラーバーグステーキ　850円→880円
200gチーズバーグステーキ　1030円→1060円
300gレギュラーバーグステーキ　1125円→1170円
300gチーズバーグステーキ　1305円→1350円
150gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付）　885円→900円
150gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付)　1065円→1080円
200gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付)　1050円→1080円
200gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付)　1230円→1260円
300gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付)　1325円→1370円
300gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付)　1505円→1550円
乳・小麦・卵を使わないハンバーグ　795円→810円
コロコロステーキ　1685円→1700円
150gハンバーグ＆ビバ！ミートスパ　1285円→1300円
ミニマムバーグディッシュ　555円→560円
ミニマムバーグディッシュセット　665円→670円
ぶーちゃんのおこさまランチ　575円→580円
キッズレギュラーバーグディッシュ　555円→560円
※関東都市型店（南池袋店・池袋サンシャイン通り店・駿河湾沼津SA下り店）は別価格
■北海道・東北・中部・北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄地区の主な改定内容（税込）
150gレギュラーバーグディッシュ　740円→770円
150gチーズバーグディッシュ　920円→950円
300gレギュラーバーグディッシュ　1180円→1240円
300gチーズバーグディッシュ　1360円→1420円
100gいろどりセット レギュラー　1100円→1120円
100gいろどりセット チーズ　1280円→1300円
200gレギュラーバーグステーキ　795円→840円
200gチーズバーグステーキ　975円→1020円
300gレギュラーバーグステーキ　1070円→1130円
300gチーズバーグステーキ　1250円→1310円
150gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付）　830円→860円
150gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付)　1010円→1040円
200gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付)　995円→1040円
200gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付)　1175円→1220円
300gレギュラーバーグディッシュランチ（みそ汁付)　1270円→1330円
300gチーズバーグディッシュランチ（みそ汁付)　1450円→1510円
乳・小麦・卵を使わないハンバーグ　740円→770円
コロコロステーキ　1630円→1660円
150gハンバーグ＆ビバ！ミートスパ　1230円→1260円
ミニマムバーグディッシュ　500円→520円
ミニマムバーグディッシュセット　610円→630円
ぶーちゃんのおこさまランチ　520円→540円
キッズレギュラーバーグディッシュ　500円→520円
【画像】330円のトーストセットからチーズバーグ、エッグバーグも！びっくりドンキーのお手頃モーニングメニュー
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