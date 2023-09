『Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER』に登場したBOYNEXTDOOR (C)ORICON NewS inc.

HYBE傘下レーベルのKOZ ENTERTAINMENT所属の6人組グループ・BOYNEXTDOORが9月30日、千葉・幕張メッセで行われたファッション&音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER』に出演した。

BOYNEXTDOORは、1stシングルからドアを使ったパフォーマンスが特徴的な「One and Only」で登場すると、ファンの歓声と掛け声とともに圧巻のステージを披露。

MCでは、一人一人日本語で自己紹介をした後、リーダーのJAEHYUNは「BOYNEXTDOORが『Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER』のステージに初めて立つことができて本当にうれしいです」、そしてRIWOOは「本当に幸せです」とコメントし、充実感をあらわに。

そして、2曲目もおなじく1stシングルから「But I Like You」を披露。ランウェイを軽快に走り、よりファンの近くでパフォーマンスした。

2曲目後のMCでは、同じくイベントに出演したimaseとの共演に喜びも見せたメンバー。最後に「皆さんのおかげで、僕たちも楽しい思い出になりました。ありがとうございました!」とあいさつ。3曲目には、最新曲「But Sometimes」を披露し、会場を盛り上げてステージを後にした。

同イベントには、池田美優、生見愛瑠、藤田ニコルらがモデルとして登場。ライブステージでは乃木坂46、櫻坂46、ももいろクローバーZなどがパフォーマンスを披露する。MCを務めるのは、南海キャンディーズの山里亮太とフリーアナウンサーの森香澄。今回で24回目の開催となる。

【セットリスト】

M1:One and Only

MC

M2:But I Like You

MC

M3:But Sometimes

関連キーワード エンタメ総合