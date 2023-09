『Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER』に登場したなかやまきんに君 (C)ORICON NewS inc.

芸人のなかやまきんに君が9月30日、千葉・幕張メッセで行われたファッション&音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER』にシークレットゲストとしてサプライズ登場した。

きんに君は、「4th SHOW」内「Top of the Hill」のステージに登場。バックミュージックがボン・ジョヴィの「It's My Life」に切り替わると、ノンスリーブに短パンの定番スタイルで姿を見せた。ランウェイのところどころで立ち止まり、ポースを取ると、トップでは「パワー!」「ヤー!」と決め技を披露。筋肉を見せつけながら会場を去った。

同イベントには、池田美優、生見愛瑠、藤田ニコルらがモデルとして登場。ライブステージでは乃木坂46、櫻坂46、ももいろクローバーZなどがパフォーマンスを披露する。MCを務めるのは、南海キャンディーズの山里亮太とフリーアナウンサーの森香澄。今回で24回目の開催となる。

