あす10月1日に開催の『For Japan presents RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』(ドルフィンズアリーナ)の前日計量が30日、名古屋市内のホテルで行われ、出場する全32選手が規定体重をクリアした。同時に試合順も発表され、メインカードは所英男vs.アラン・ヒロ・ヤマニハに決定した。

計量後、囲み取材に応じた榊原信行CEOは、今大会のサプライズカードとして実現に向けて動いた「朝倉海vs.皇治のMMAルール」について、「皇治の周りに反対の声が多かったみたいだし、本気でMMAを目指すなかで奥深さや怖さを思い知ったがゆえに、トップ選手の海と戦うことに慎重になった。キャリアがあってファンも多い皇治だから、短期間のオファーとはいえ恥ずかしい試合はできないと思った」と交渉の過程を説明。

榊原CEOは「RIZINの考え方からすると、サプライズとか非常識にはみ出してやっていきたいと思っているけど、今回はファンの方から賛否の“否”の声が多かった。一つ間違うとRIZINが積み上げてきた信用を根底から覆すリスクも大きいと判断しました」と、ファンの声を聞いてストップを決断した。

皇治戦が消滅後も、大みそかの前に調整試合をしたい朝倉海のために「20~30人の国内外のファイターに声をかけた」という榊原CEO。短期間でのオファーでも出場に前向きな選手は多かったが「みんな朝倉海に尻込みした」という。

そんななか、『RIZIN.44』で金原正徳に敗れ、再起のために早期の試合復帰を望んでいたクレベル・コイケに声をかけたところ「オープンフィンガーグローブのキックルール』という可能性が大会前日になって浮上。しかし「これを発表してファンが喜ぶか。この試合で負傷して海もクレベルも万全の状態で大みそかに臨めなくなるのでは」といったリスクを考え、実現には至らなかった。

結果的に5月の元谷友貴戦から試合がない海だが、榊原CEOは「明日の大会で海の大みそかの試合を発表します」と明言した。

●『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』対戦カード

・第13試合 バンタム級

所英男vs.アラン“ヒロ”ヤマニハ

・第12試合 63キロ契約

太田忍vs.佐藤将光

・第11試合 ヘビー級

スダリオ剛vs.イム・ドンファン

・第10試合 フライ級

伊藤裕樹vs.トップノイ・キウラム

・第9試合 61.5キロ契約(肘ありキックルール)

梅野源治 vs. 斎藤祐斗

・第8試合 フライ級

中村優作vs.ヒロヤ

・第7試合 ミドル級

イゴール・タナベ vs. ANIMAL☆KOJI

・第6試合 女子スーパーアトム級

渡辺彩華vs.万智

・第5試合 ヘビー級

貴賢神vs.荒東“怪獣キラー”英貴

・第4試合 フライ級

村元友太郎vs.ホジェリオ・ボントリン

・第3試合 フェザー級

ビクター・コレスニックvs.高木凌

・第2試合 ライト級

渡慶次幸平vs.井上雄策

・第1試合 バンタム級

後藤丈治vs.日比野“エビ中”純也

【オープニングファイト】

・68キロ級

銀・グラップリングシュートボクサーズジムvs.太田将吾

・フライ級(キックルール)

竹野元稀vs.内藤凌太

・バンタム級

切嶋龍輝vs.MASANARI

