『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』メインイベントの第13試合でアラン・ヒロ・ヤマニハと対戦する所英男

あす10月1日に開催の『For Japan presents RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』(ドルフィンズアリーナ)の前日計量が30日、名古屋市内のホテルで行われ、出場する全32選手が規定体重をクリアした。同時に試合順も発表され、メインカードは所英男vs.アラン・ヒロ・ヤマニハに決定した。

榊原信行CEOは試合順について「朝倉海vs.皇治戦などサプライズを持ち込めず、井上直樹の欠場もあった大会を締めるメインを誰にするか考えて、先週の『RIZIN.44』での金原正徳の勝利で40代ファイターにスポットライトが当たり、岐阜出身で地元が近く、本番に強いのでプロモーターとして信頼感がある。所のセコンドに金原、ヤマニハのセコンドにクレベルと『RIZIN.44』のメインで対戦した2人も並ぶので」とメインを所に託した理由を説明した。

●『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』対戦カード

・第13試合 バンタム級

所英男vs.アラン“ヒロ”ヤマニハ

・第12試合 63キロ契約

太田忍vs.佐藤将光

・第11試合 ヘビー級

スダリオ剛vs.イム・ドンファン

・第10試合 フライ級

伊藤裕樹vs.トップノイ・キウラム

・第9試合 61.5キロ契約(肘ありキックルール)

梅野源治 vs. 斎藤祐斗

・第8試合 フライ級

中村優作vs.ヒロヤ

・第7試合 ミドル級

イゴール・タナベ vs. ANIMAL☆KOJI

・第6試合 女子スーパーアトム級

渡辺彩華vs.万智

・第5試合 ヘビー級

貴賢神vs.荒東“怪獣キラー”英貴

・第4試合 フライ級

村元友太郎vs.ホジェリオ・ボントリン

・第3試合 フェザー級

ビクター・コレスニックvs.高木凌

・第2試合 ライト級

渡慶次幸平vs.井上雄策

・第1試合 バンタム級

後藤丈治vs.日比野“エビ中”純也

【オープニングファイト】

・68キロ級

銀・グラップリングシュートボクサーズジムvs.太田将吾

・フライ級(キックルール)

竹野元稀vs.内藤凌太

・バンタム級

切嶋龍輝vs.MASANARI

