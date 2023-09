米AMCネットワークスにて放送中の人気サバイバルドラマ『ウォーキング・デッド』の新作スピンオフシリーズ4作が、動画配信サービス「U-NEXT」にて独占配信されることが決定した。第1弾『ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン』は、10月20日午前0時より毎週1話ずつ配信される。

『ウォーキング・デッド』は、ベストセラーの同名アメコミ作品を原作とし、“ウォーカー”と呼ばれるゾンビがはびこるアメリカを舞台に、人間たちがぶつかりあいながらも生き抜く術を模索するドラマ。2010年に、米ケーブルテレビチャンネルAMCにて第1作が放送開始後、全米で異例の高視聴率を記録し、翌年の第68回ゴールデングローブ賞のテレビシリーズ賞(ドラマ部門)などにノミネートされ、以降もシーズンを更新するごとに最高視聴率を塗り替えるヒット作となった。

日本でも2010年11月にシーズン1が放送されて以降、終末世界で繰り広げられる緻密な人間ドラマと、登場人物の過酷な生き残りに熱中するファンが続出し、毎週放送後、SNS上で次回の考察や、”推しキャラ”の死に悲しむ声があふれるなど社会現象を巻き起こした。

今回、U-NEXTで配信されるのは、11シーズンにわたるロングランを経て21年に終了した『ウォーキング・デッド』本編に登場したダリル、リック、ミショーンといったキャラクターのその後のエピソードを描く新シリーズ。

■『ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン』(全6話)

(原題:The Walking Dead: Daryl Dixon)

シーズン1から連続して登場するシリーズ屈指の人気キャラ・ダリルのスピンオフシリーズ。生存者によって建てられた文明都市「コモンウェルス」を去り、フランスに漂着したダリルのその後を描く。すでにシーズン2の制作が決定。

配信開始日時:10月20日配信スタート(以降、毎週1話ずつ配信)

配信形態:見放題

製作総指揮:デヴィッド・ザベル、ノーマン・リーダス、グレッグ・ニコテロほか

監督:ダニエル・パーシヴァル、ティム・ソーサム

脚本:デヴィッド・ザベル、ジェイソン・リッチマンほか

キャスト:ノーマン・リーダス、クレマンス・ポエジーほか

■『ウォーキング・デッド:デッド・シティ』(全6話)

(原題:The Walking Dead: Dead City)

荒廃したニューヨークを舞台に描かれるマギーとニーガンのスピンオフシリーズ。敵対グループに誘拐された息子・ハーシェルを救い出すためマギーはニーガンとともに、ウォーカーに侵食されたニューヨークへ向かう…。

配信開始日時:11月17日配信スタート(以降、毎週1話ずつ配信)

配信形態:見放題

監督:ローレン・ヤコネリ、ケヴィン・ダウリング、ガンジャ・モンテイロ、マイケル・サトラゼミス

脚本:イーライ・ホルネ、ブレンナ・カウフ、キース・スタンキェヴィッチ(Keith Staskiewicz)ほか

キャスト:ローレン・コーハン、 ジェフリー・ディーン・モーガンほか

■『テイルズ・オブ・ザ・ウォーキング・デッド』(全6話)

(原題:Tales of The Walking Dead)

配信開始日時:2024年配信予定

配信形態:見放題

■『ウォーキング・デッド:ザ・ワンズ・フー・リブ』(全6話)

(原題:The Walking Dead: The Ones Who Live)

配信開始日時:2024年配信予定

配信形態:見放題

