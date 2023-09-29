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三重県警鈴鹿署は28日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）と道交法違反（救護義務・報告義務違反）の疑い...
9月29日
飼育員死亡事故で労基署調査 福島の東北サファリパーク
福島県二本松市の動物園「東北サファリパーク」で２８日、ライオンに襲われたとみられる飼育員加藤健一さん...
住民帰還へ、国除染の新区域認定 福島の双葉、大熊両町
政府は２９日、東京電力福島第１原発事故に伴う帰還困難区域への住民帰還に向け、福島県の双葉、大熊両町が...
名古屋の大同特殊鋼工場で薬品が漏れる事故 従業員2人が顔にやけど
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ＰＦＡＳ汚染対策を 地方議会で意見書相次ぐ
発がん性などが指摘される有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）が、河川や地下水で高い濃度で検出されている問題を...
中３自殺、いじめ原因と認定せず 富山市教委の第三者委
昨年１１月に富山市立北部中３年の女子生徒＝当時（１５）＝が自殺した問題を巡り、市教育委員会は２９日、...