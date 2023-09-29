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航空管制システム、一時障害　東日本中心、航空便に影響

2023年9月29日 14時03分 (9月29日 14時25分更新)
　国土交通省

　国土交通省

　２９日午前１１時４０分ごろ、埼玉県所沢市の国土交通省東京航空交通管制部で、東日本を中心とする航空管制システムに障害が発生した。午後０時２０分ごろ復旧。出発制限を設けるなどした影響で、一部の便に遅れが出た。国交省が原因を調べている。
　国交省によると、管制システムの画面上で航空機の位置以外の情報が表示されなくなった。

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