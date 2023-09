フジテレビ(C)ORICON NewS inc.

嵐の相葉雅紀が出演するフジテレビ系ゲームバラエティー『VS魂 グラデーション』が28日、最終回を迎えた。2008年から放送された『VS嵐』(~2020年)から始まり15年におよぶ“VS”シリーズ、および『VS魂』として約2年9ヶ月の幕を下ろした。番組の最後には相葉から感謝のメッセージが贈られた。

午後7時から『VS魂ファイナル みんなで思い出作ろうSP』と題して放送では、相葉のほか、風間俊介、佐藤勝利(Sexy Zone)、藤井流星(ジャニーズWEST)、岸優太、浮所飛貴がスタジオを飛び出し、最後の思い出作りに出発。ともに番組を支えてきた山崎弘也(アンタッチャブル)、飯尾和樹(ずん)も加わり、8人の仲間がさまざまな場所へと赴き、メンバーそれぞれの“やりたいこと”を次々に実現した。

エンディングは、魂メンバーで最後のトークとなった。「このメンバーでよかった。このメンバーで2年半一緒にやってきて、すごく幸せでした」という相葉は、5人の魂メンバーにサプライズプレゼント。未発売だった番組テーマソング「New Again! Again and Again! 」をCDにして「さびしくなったときに聞いてください」と手渡した。

最後に相葉は「こんな弱い僕らを見守ってくれてありがとうございました。今後とも彼ら(メンバー)はいろいろなグループ、個人としても頑張っていくと思うので見守っていただけたら」と呼びかけ「『VS嵐』の時代から15年ぐらい。お世話になりました。本当にどうもありがとうございました!」と締めくくり、笑顔での記念写真で終了となった。

なお、10月26日からは新たに相葉がMCを務める新バラエティー番組『木7◎×部(読み:もくしちまるばつぶ)』(毎週木曜 後7:00)がスタートする。

関連キーワード エンタメ総合