11月に日米で公演を行うTHE LAST ROCKSTARS

YOSHIKI(X JAPAN)、HYDE(L’Arc〜en〜Ciel)、SUGIZO(LUNA SEA/X JAPAN)、MIYAVIからなるスーパーバンド・THE LAST ROCKSTARSの2度目の日米ツアー『THE LAST ROCKSTARS The 2nd Tour 2023 “PSYCHO LOVE”』ファイナル、11月30日(現地時間29日)の米ロサンゼルス・YouTube Theater公演の模様が、WOWOWで生中継されることが決定した。

WOWOWプライムおよびオンデマンドでは、30日午後1時から放送/配信で生中継。放送終了から1ヶ月間、アーカイブ配信が行われるほか、12月3日には日本語字幕付きで放送・配信する。

今年1~2月にかけて行われた日米デビューライブに続いて今回行われる2度目の日米公演は、11月21~23日に東京・有明アリーナ3daysを開催。同29日(日本時間30日)にLAのYouTube Theaterでファイナルを迎える。

