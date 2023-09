松井愛莉 (C)ORICON NewS inc.

俳優の松井愛莉(26)が28日、自身のインスタグラムを更新。キャミソール姿の肌見せスタイルを公開した。

松井は「『Thrill Me(スリル・ミー)』がテーマ ホラー映画のヒロインがインスピレーション」とファッションブランド『H&M Studio』の秋冬コレクションを着こなす写真をアップ。キャミソール姿で、美デコルテあらわに白肌をのぞかせている。

「黒の洗練された力強さと繊細なシルエットが控えめでエレガント タイプのお洋服ばかりでした」と紹介した松井に、ファンから「松井ちゃん、カッコいい」「Beautiful posts and dress! Always pretty and cute!」「カッコ素敵です」などの声が寄せられている。

