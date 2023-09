ローランド (C)ORICON NewS inc.

タレントのROLAND(31)が27日、自身のインスタグラムを更新。親戚の子どもたちとふれあう貴重ショットを公開した。

「親戚の子供ちゃん達が福岡から遊びに来てくれた!可愛すぎた」と報告し、子ども2人との顔出し写真と動画をアップ。膝の上で子どもを抱きかかえながら優しい表情を見せるROLANDや、豪華な「#rolandhouse」(自宅)を子どもたちが楽しむ様子がとらえられている。最後には「Do you think I will be a good father in the future?」(私は将来良い父親になれると思いますか?)と問いかけた。

この投稿に「なんかめちゃくちゃ貴重なショット 可愛すぎ」「似てますね!!!」「ローランドは絶対いいお父さんになるよ〜」「親戚のおじさんがローランドって強すぎるww」「デレってるローランドさん、貴重だし、かわいいです」「子供には遊園地みたいなお家になりそうですね」など、さまざまな反応が寄せられている。

