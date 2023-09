Prime Videoで10月に配信される主な作品より。Amazon Original映画『次元大介』『JO1 THE MOVIE 『未完成』 -Go to the TOP-』『SPY×FAMILY』Season 2

Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス(SVOD)「Prime Video」で10月より配信開始となる新着作品が発表された。※視聴には会員登録が必要。

Amazonスタジオと、『ルパン三世』をプロデュースし続けてきたトムス・エンタテインメントの共同製作で実現した、クールで義理堅く、哀愁に満ちた次元大介のオリジナルストーリーAmazon Original映画『次元大介』が、10月13日から独占配信。主演は、実写映画『ルパン三世』でも次元大介を演じた玉山鉄二が務め、真木よう子、永瀬正敏、草笛光子らが共演に名を連ねている。

秋アニメも充実。『SPY×FAMILY』Season 2は、地上波放送と同じ10月7日から見放題配信。しげの秀一のマンガを原作にした、『頭文字D』の後継作となる新公道最速伝説『MFゴースト』は10月2日から見放題最速配信。『アイアムアヒーロー』の花沢健吾氏のマンガを原作にした『アンダーニンジャ』は10月11日から見放題配信。「第47回講談社漫画賞」の少年部門を受賞したコミックスを原作に、ディスプレイを使用するゲームがレトロゲームに分類されるようになった近未来を舞台に、“クソゲーハンター”の主人公がその対極である“神ゲー”に挑む様子を描いた『シャングリラ・フロンティア』は、10月1日から見放題配信となる。

人気ボーイズグループ・JO1初のドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-』の見放題独占配信も決定(10月20日~)。2019年にPRODUCE 101 JAPANで選ばれた、世界の頂点を目指す11人が、デビュー初期から21年の念願の初・有観客ライブまで、力強く駆け抜けた怒とうの2年間の軌跡を追った作品。

【2023年10月新着予定作品一覧】

■映画(国内)

10月13日(金)

・Amazon Original映画『次元大介』 *独占配信

10月16日(月)

・『沈黙のパレード』 *見放題独占配信

10月20日(金)

・『今夜、世界からこの恋が消えても』 *見放題独占配信

10月27日(金)

・『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』 *独占配信

■映画(海外)

10月1日(日)

・『アビス』

・『アルマゲドン』

・『オーメン666』

・『シザーハンズ』

・『パール・ハーバー』

・『Black&White/ブラック&ホワイト』

・『ブレイブハート』

・『ローン・レンジャー』

10月6日(金)

・『インデペンデンス・デイ』

・『インデペンデンス・デイ:リサージェンス』

・『ザ・ユナイテッド・ステイツvs.ビリー・ホリデイ』

・『シックス・センス』

・『でっかくなっちゃった赤い子犬 僕はクリフォード』*見放題独占配信

・Amazon Original『ハロウィン・キラー!』 *午前9時から独占配信

10月7日(土)

・『オットーという男』*見放題独占配信

10月11日(水)

・Amazon Original『アウェアネス -超能力覚醒-』 *午前9時から独占配信

10月12日(木)

・Amazon Original『イン・マイ・マザーズ・スキン』 *午前9時から独占配信

10月13日(金)

・『グランド・ブダペスト・ホテル』

・『戦火の馬』

・『ダーク・ハーヴェスト』

・『ドラゴンボール EVOLUTION』

・Amazon Original『眠りの地』 *午前9時から独占配信

10月20日(金)

・『ゴジラvsコング』

・Amazon Original『サイエン 死の砂漠』 *午前9時から独占配信

・『サラウンデッド』 *独占配信

・『ジョジョ・ラビット』

・『デイ・アフター・トゥモロー』

・『トゥルーライズ』

・Amazon Original『もうひとりのゾーイ』 *午前9時から独占配信

10月27日(金)

・『ウォール街』

・『ウォール・ストリート』

・Amazon Original『死者の日にアディオス!』 *午前9時から独占配信

・『ジャッカス FOREVER』*見放題独占配信

・『フェイス/オフ』

2023年10月28日(土)

・『ノック 終末の訪問者』 *見放題独占配信

■テレビドラマ(国内)

10月1日(日)

・『クロサギ(新シリーズ2022)』

・『恋はつづくよどこまでも』

・『プロミス・シンデレラ』

10月7日(土)

・『孤独のグルメ2022大晦日スペシャル~年忘れ、食の格闘技。カニの使いはあらたいへん。~』

・『孤独のグルメ配信オリジナル~美味しいけどホロ苦い...井之頭五郎の災難~』

・『孤独のグルメ配信オリジナル2~五郎、芸人まみれ~』

■アニメ映画(海外)

10月7日(土)

・『長ぐつをはいたネコと9つの命』*見放題独占配信

10月21日(土)

・『シング・フォー・ミー、ライル』*見放題独占配信

■ドキュメンタリー映画(国内)

10月20日(金)

・『JO1 THE MOVIE「未完成」-Go to the TOP-』*見放題独占配信

■ドキュメンタリー映画(海外)

10月14日(土)

・『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』*見放題独占配信

10月20日(金)

・Amazon Original『シルバー・ダラー・ロードの記憶』*午前9時から独占配信

・Amazon Original『Mr. Dressup: The Magic Of Make-Believe(原題)』 *午前9時から独占配信

10月23日(月)

・Amazon Original『ホット・ポテト:ザ・ウィグルスの物語』*午後11時から独占配信

■ドキュメンタリー(海外)

10月6日(金)

・Amazon Original『ソウルメイトを求めて ~SNSに潜むカルト~』*午前9時から独占配信

■テレビドラマ(海外)

10月6日(金)

・Amazon Original『叫んではいけないゲーム』*午前9時から独占配信

・Amazon Original『ムンバイ・ダイアリーズ ー11月26日ー』シーズン1 *午前3時半から独占配信

・Amazon Original『ムンバイ・ダイアリーズ ー11月26日ー』シーズン2 *午前3時半から独占配信

10月11日(水)

・Amazon Original『グレイテスト・ショー・ネバー・メイド ~ウソに翻弄された30人の若者~』 *午前9時から独占配信

10月13日(金)

・Amazon Original『誰もがダイヤを愛してる』*午前9時から独占配信

・Amazon Original『アルフォンス ~君の男~』*午前9時から独占配信

2023年10月20日(金)

・Amazon Original『アップロード ~デジタルなあの世へようこそ~』シーズン3 *午前9時から独占配信

10月26日(木)

・Amazon Original『セバスチャン・フィツェックの治療島』*午前9時から独占配信

10月27日(金)

・Amazon Original『悔い改めたスパイ』シーズン1 *午前9時から独占配信

・Amazon Original『悔い改めたスパイ』シーズン2 *午前9時から独占配信

■テレビアニメ(国内)

10月1日(日)

・『ウマ娘 プリティーダービー BNWの誓い』

・『ウマ娘 プリティーダービー』

・『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』

・『シャングリラ・フロンティア』

・『でこぼこ魔女の親子事情』

・『最果てのパラディン』

10月2日(月)

・『MFゴースト』*見放題最速配信

・『ミギとダリ』*見放題最速配信

・『鴨乃橋ロンの禁断推理』

10月4日(水)

・『め組の大吾 救国のオレンジ』

・『キャプテン翼 シーズン2 ジュニアユース編』

10月5日(木)

・『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』

10月6日(金)

・『SHY』

・『オーバーテイク!』

・『ラグナクリムゾン』

・『天元突破グレンラガン』

・『Paradox Live THE ANIMATION』

10月7日(土)

・『SPY×FAMILY』Season 2

・『私の推しは悪役令嬢。』

・『アンデッドアンラック』

10月8日(日)

・『暴食のベルセルク』

・『とあるおっさんのVRMMO活動記』

・『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』

10月9日(月・祝)

・『川越ボーイズ・シング』

・『聖女の魔力は万能です Season2』

・『ビックリメン』

10月10日(火)

・『カミエラビ GOD.app』

・『新しい上司はど天然』

・『帰還者の魔法は特別です』

・『はめつのおうこく』

・『「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」Rhyme Anima +』

10月11日(水)

・『アンダーニンジャ』

・『オチビサン』

・『陰の実力者になりたくて! 2nd season』

・『僕らの雨いろプロトコル 』

・『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』

・『ひきこまり吸血姫の悶々』

・『盾の勇者の成り上がり』*午後10時から配信

・『盾の勇者の成り上がり Season 2』*午後10時から配信

・『盾の勇者の成り上がり Season 3』*午後10時から配信

10月12日(木)

・『経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。』

・『柚木さんちの四兄弟。』

10月13日(金)

・『アイドルマスター ミリオンライブ!』

・『豚のレバーは加熱しろ』

・『ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~』

・『カノジョも彼女』

・『カノジョも彼女』Season2

・『最果てのパラディン 鉄錆の山の王』

10月25日(水)

・『ドッグシグナル』

※9月29日(金)より『お嬢と番犬くん』を見放題独占配信中

■テレビアニメ(中国)

10月11日(水)

・『攻略うぉんてっど!~異世界救います!?~』

■バラエティ(国内)

10月21日(土)

・『Travis Japanのダンスだぜ!!』*見放題独占配信

※視聴には会員登録が必要。

※一部、情報解禁等の都合上、配信予定を公表できない作品あり。配信開始日は変更になる可能性あり。

関連キーワード エンタメ総合