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ＤｅＮＡ東克樹の最多勝が確定　６年目で初のタイトル

2023年9月27日 20時06分 (9月27日 20時26分更新)
　１６勝目を挙げ、ファンとタッチをかわすＤｅＮＡ・東＝２６日、横浜

　１６勝目を挙げ、ファンとタッチをかわすＤｅＮＡ・東＝２６日、横浜

　ＤｅＮＡの東克樹投手がプロ６年目で初タイトルとなるリーグ最多勝を獲得することが２７日、決まった。ここまで自己最多の１６勝（２敗）を挙げており、１２勝をマークしている大竹耕太郎投手の阪神が残り４試合となり、上回られる可能性がなくなって確定した。
　東は勝率８割８分９厘とリーグトップで、勝率第１位にも輝く可能性がある。

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