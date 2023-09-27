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２８日の予告先発

2023年9月27日 19時02分 (9月27日 19時21分更新)
　◇パ・リーグ
日本ハム・根本―ロッテ・種市（エスコンフィールド北海道）
楽天・藤平―オリックス・東（楽天モバイルパーク宮城）

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