TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12～69歳」で首位 9期連続首位の快挙【一覧あり】
2023年9月27日 12時20分 (9月27日 13時06分更新)
TOKYO FMは11日、8月28日から9月3日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均の「男女12～69歳」で首位を獲得したと発表した。昨年の4月・6月・8月・10月・12月、今年2月、4月、6月に続いて9期連続という結果となった。
今回の調査においてTOKYO FMは、【男女12～69才】聴取率で在京トップ（同率）を獲得。そのほか、コアターゲット【男女18～49才】で首位、【男女12～59才】でも首位をマークし、【男女20代】、【男女30代】、【男女40代】、【男女50代】の各齢区分のほか、【M1F1】、【M2F2】、【男女学生】でもトップを獲得し、首都圏在住の幅広い年齢層の生活者からTOKYO FMが高い支持を得る結果とった（同率首位含む）。
平日番組の「ONE MORNING」「住吉美紀のBlue Ocean」「ディア・フレンズ」「ALL-TIME BEST」「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」「THE TRAD」「Skyrocket Company」「Roomie Roomie!」「SCHOOL OF LOCK!」「JET STREAM」、土曜番組の「COUNTDOWN JAPAN」「福山雅治 福のラジオ」「リリー・フランキー スナックラジオ」「Wonderful Journey～土曜日のエウレカ（麒麟・川島明）」「桑田佳祐のやさしい夜遊び」、日曜番組の「木村拓哉 Flow」「いいこと、聴いた（秋元康）」「山下達郎のサンデー・ソングブック」「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10」「あ、安部礼司」などが高スコアとなった。
■平日ワイド番組 首位獲得区分
『ONE MORNING』（月～金 600-9:00）
【F1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性40代】【M2】
『ONE MORNING』（月～金 600-9:00）
【F1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性40代】【M2】
『Blue Ocean』（月～金 9:00-11:00）
【F1】【男性50代】【女性50代】【女性60代】
【F1】【男性50代】【女性50代】【女性60代】
『ディアフレンズ』（月～木 1:00-11:30）
【女性10代】【女性20代】【男性50代】
【女性10代】【女性20代】【男性50代】
『ALL-TIME BEST～LUNCH TIME POWER MUSIC～』（月～水 11：30-13：00）
【M1】【男性30代】【女性60代】
【M1】【男性30代】【女性60代】
『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月～木 13:00-14:55）
【M1】【女性30代】
【M1】【女性30代】
『THE TRAD』（月～木 15:00-16:50）
【女性10代】【女性30代】【F2】【男性50代】【女性50代】
【女性10代】【女性30代】【F2】【男性50代】【女性50代】
『Skyrocket Company』（月～木17:00-20:00）
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】【女性60代】
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】【女性60代】
『Roomie Roomie!』（月～木 20:00-20:55）
【F1】【女性20代】【女性30代】【女性50代】【女性60代】
【F1】【女性20代】【女性30代】【女性50代】【女性60代】
『SCHOOL OF LOCK!』（月～金 22：00-23：55）
【F1】【男性40代】
【F1】【男性40代】
『JET STREAM』（月～金 24：00-24：55）
【男性50代】【女性50代】【男性60代】【女性60代】
【男性50代】【女性50代】【男性60代】【女性60代】
『JUMP UP MELODIES』(毎週金曜 13:00-14:55)
【男性10代】
【男性10代】
・『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金 15:00-17:00)
【男性18～49才】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性30代】【M2】【女性50代】
【男性18～49才】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性30代】【M2】【女性50代】
■土日主要番組 首位獲得区分
『COUNTDOWN JAPAN』（毎週土曜 13：00-13：55）
【男性18～49才】【M1】【男性20代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】
【男性18～49才】【M1】【男性20代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】
『福山雅治 福のラジオ』（毎週土曜 14:00-14:55）
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【女性10代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性60代】【女性60代】
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【女性10代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性60代】【女性60代】
『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』（毎週土曜 16:00-16:55）
【男性18～49才】【F1】【女性20代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】【女性60代】
【男性18～49才】【F1】【女性20代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】【女性60代】
『Wonderful Journey～土曜日のエウレカ～』（毎週土曜 17:00-17:55）
【男性18～49才】【F1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【男性40代】【M2】【女性50代】【女性60代】
【男性18～49才】【F1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【男性40代】【M2】【女性50代】【女性60代】
『木村拓哉Flow』（毎週日曜 11:30-11:55）
【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】
【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】
『いいこと、聴いた』（毎週日曜 13:00-13:55）
【男性10代】【男性20代】
【男性10代】【男性20代】
『山下達郎のサンデー・ソングブック』（毎週日曜 14：00-14：55）
【男性10代】【男性20代】【男性40代】【女性40代】【F2】【女性50代】【男性60代】【女性60代】
【男性10代】【男性20代】【男性40代】【女性40代】【F2】【女性50代】【男性60代】【女性60代】
『あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（毎週日曜 17:00-17:55）
【男性18～49才】【男性10代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性60代】
【男性18～49才】【男性10代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性60代】
ユーミン、ラジオは「不思議な親密感がある」 “AI荒井由実”とのデュエット曲「即身成仏みたい（笑）」
岡本健一、日曜深夜にラジオ特番 男闘呼組、自身の音楽活動を語る
山崎怜奈、ラジオで“公開進路相談” ラランド、さらば、太田光代氏、城田優が登場
【TOKYO FM帯番組紹介Vol.1】朝の顔3番組パーソナリティー陣が語るラジオ「そばにいてくれる相棒」
【TOKYO FM帯番組紹介Vol.2】山崎怜奈「ラジオはずっと生活のBGM」、稲垣吾郎は幼少期の思い出を回顧
岡本健一、日曜深夜にラジオ特番 男闘呼組、自身の音楽活動を語る
山崎怜奈、ラジオで“公開進路相談” ラランド、さらば、太田光代氏、城田優が登場
【TOKYO FM帯番組紹介Vol.1】朝の顔3番組パーソナリティー陣が語るラジオ「そばにいてくれる相棒」
【TOKYO FM帯番組紹介Vol.2】山崎怜奈「ラジオはずっと生活のBGM」、稲垣吾郎は幼少期の思い出を回顧
おすすめ情報