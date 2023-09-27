（上段）オードリー（下段）ナインティナイン （C）ORICON NewS inc.

ニッポン放送は27日、8月28日から9月3日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、『オールナイトニッポンMUSIC10』『オールナイトニッポン0』（月～土平均）が全局中で首位を獲得したことを発表した（個人全体：12歳～69歳男女）。

『オードリーANN』が43回連続、『ナインティナインANN』が15回連続で首位を獲得した（『オードリーANN』は出演時通算。放送休止、特番となった2019年10月と2022年2月、12月調査は含まず）。

■全局中同時間帯 首位獲得番組（個人全体：12歳～69歳・男女）

★「オールナイトニッポンMUSIC10」（月曜～木曜 後10：00 月～木 週4曜日平均）

・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週月曜 後10：00）

・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」 （毎週火曜 後10：00）

・「名取裕子オールナイトニッポンMUSIC10」 （毎月第1・第3水曜 後10：00）※8 月30日 後10：00

・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週木曜 後10：00）

・「あいみょんのオールナイトニッポンGOLD」（9月1日 後10：00）

・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深1：00）

・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深1：00）

・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深1：00）

・「SixTONES のオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 後11：30）

★「オールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週月曜～土曜 深3：00 月～土週6 曜日平均）

・「フワちゃんのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週月曜 深3：00）

・「あののオールナイトニッポン0（ZERO） 」（毎週火曜 深3：00）

・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO） 」（毎週水曜 深3：00）

・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週木曜 深3：00）

・「三四郎のオールナイトニッポン0（ZERO） 」（毎週金曜 深3：00）

・「朝井リョウと加藤千恵のオールナイトニッポン0（ZERO）」（9月2日 深3：00）

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