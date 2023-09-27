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オードリーANN、V43達成　ナイナイANNはV15　ANNブランド好調【一覧あり】

2023年9月27日 11時13分 (9月27日 13時06分更新)
（上段）オードリー（下段）ナインティナイン （C）ORICON NewS inc.

（上段）オードリー（下段）ナインティナイン （C）ORICON NewS inc.

　ニッポン放送は27日、8月28日から9月3日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、『オールナイトニッポンMUSIC10』『オールナイトニッポン0』（月～土平均）が全局中で首位を獲得したことを発表した（個人全体：12歳～69歳男女）。
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　『オードリーANN』が43回連続、『ナインティナインANN』が15回連続で首位を獲得した（『オードリーANN』は出演時通算。放送休止、特番となった2019年10月と2022年2月、12月調査は含まず）。
■全局中同時間帯　首位獲得番組（個人全体：12歳～69歳・男女）
★「オールナイトニッポンMUSIC10」（月曜～木曜　後10：00　月～木　週4曜日平均）
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週月曜　後10：00）
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」 （毎週火曜　後10：00）
・「名取裕子オールナイトニッポンMUSIC10」 （毎月第1・第3水曜　後10：00）※8 月30日　後10：00
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週木曜　後10：00）
・「あいみょんのオールナイトニッポンGOLD」（9月1日　後10：00）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜　深1：00）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜　深1：00）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜　深1：00）
・「SixTONES のオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜　後11：30）
★「オールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週月曜～土曜　深3：00　月～土週6 曜日平均）
・「フワちゃんのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週月曜　深3：00）
・「あののオールナイトニッポン0（ZERO） 」（毎週火曜　深3：00）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO） 」（毎週水曜　深3：00）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週木曜　深3：00）
・「三四郎のオールナイトニッポン0（ZERO） 」（毎週金曜　深3：00）
・「朝井リョウと加藤千恵のオールナイトニッポン0（ZERO）」（9月2日　深3：00）
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