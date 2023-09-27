オードリーANN、V43達成 ナイナイANNはV15 ANNブランド好調【一覧あり】
2023年9月27日 11時13分 (9月27日 13時06分更新)
ニッポン放送は27日、8月28日から9月3日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、『オールナイトニッポンMUSIC10』『オールナイトニッポン0』（月～土平均）が全局中で首位を獲得したことを発表した（個人全体：12歳～69歳男女）。
『オードリーANN』が43回連続、『ナインティナインANN』が15回連続で首位を獲得した（『オードリーANN』は出演時通算。放送休止、特番となった2019年10月と2022年2月、12月調査は含まず）。
■全局中同時間帯 首位獲得番組（個人全体：12歳～69歳・男女）
★「オールナイトニッポンMUSIC10」（月曜～木曜 後10：00 月～木 週4曜日平均）
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週月曜 後10：00）
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」 （毎週火曜 後10：00）
・「名取裕子オールナイトニッポンMUSIC10」 （毎月第1・第3水曜 後10：00）※8 月30日 後10：00
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週木曜 後10：00）
・「あいみょんのオールナイトニッポンGOLD」（9月1日 後10：00）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深1：00）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深1：00）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深1：00）
・「SixTONES のオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 後11：30）
★「オールナイトニッポンMUSIC10」（月曜～木曜 後10：00 月～木 週4曜日平均）
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週月曜 後10：00）
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」 （毎週火曜 後10：00）
・「名取裕子オールナイトニッポンMUSIC10」 （毎月第1・第3水曜 後10：00）※8 月30日 後10：00
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」（毎週木曜 後10：00）
・「あいみょんのオールナイトニッポンGOLD」（9月1日 後10：00）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深1：00）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深1：00）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深1：00）
・「SixTONES のオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 後11：30）
★「オールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週月曜～土曜 深3：00 月～土週6 曜日平均）
・「フワちゃんのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週月曜 深3：00）
・「あののオールナイトニッポン0（ZERO） 」（毎週火曜 深3：00）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO） 」（毎週水曜 深3：00）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週木曜 深3：00）
・「三四郎のオールナイトニッポン0（ZERO） 」（毎週金曜 深3：00）
・「朝井リョウと加藤千恵のオールナイトニッポン0（ZERO）」（9月2日 深3：00）
・「フワちゃんのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週月曜 深3：00）
・「あののオールナイトニッポン0（ZERO） 」（毎週火曜 深3：00）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO） 」（毎週水曜 深3：00）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週木曜 深3：00）
・「三四郎のオールナイトニッポン0（ZERO） 」（毎週金曜 深3：00）
・「朝井リョウと加藤千恵のオールナイトニッポン0（ZERO）」（9月2日 深3：00）
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