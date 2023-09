ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は27日、「ホグワーツ・レッスン」「禁じられた森」公開イベントを開催。この2つのエリアをメディア初公開した。

イベントには、ダンブルドア校長のコスプレをしたお笑いコンビ・霜降り明星のせいや(31)が登場。杖を使ったワンド・コンバットを体験し、デスイーターとの対決に挑んだ。

スタジオツアー東京は、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を再現し、映画制作の驚くべき世界を体験できるウォークスルー型エンターテイメント施設。映画に携わった世界最高峰のクリエイターたちの制作したセットの数々をはじめ、衣装や魔法動物たちに遭遇しながら映画制作の裏側を学ぶことができる。

■初公開エリア

【ホグワーツ・レッスン】

このエリアでは、「ホグワーツ・ライフ」とは対照的に、映画の中でハリーたちが経験した「学び」にスポットを当てた展示が集められている。「魔法薬学の教室」やホグワーツの「図書館」などの作中でおなじみのセットは、見るだけでなく、実際にセットの中に足を踏み入れ、ハリー・ポッターの映画のセットや小道具を手がけた本物のスタッフによってつくられた展示の数々を、間近で見ることができる。また、インタラクティブな「デスイーターのマスク制作」や、今回のイベントのワンド・コンバット「間の魔術に対する防衛術の教室」など体験エリアもある。

【禁じられた森】

禁じられた森は、2つのエリアを探索できる。温かいハグリッドの小屋にたどり着けるかもしれないし、足を進めるたびに暗さを増す森の中心部に迷い込んでしまうかもしれない。どちらの道を選んだとしても、ヒッポクリフのバックビークをはじめとするフレンドリーな魔法動物に出会える。しかし間の世界に挑戦すれば、木々を飛び回る吸魂鬼(ディメンター)や間に潜むアクロマンチュラなど、魔法ワールドの恐ろしい生き物と対峙することになる。禁じられた森を訪れると、吸魂鬼(ディメンター)を撃退する“エクスペクト・パトローナム”の呪文を唱え、枝さばきを練習するインタラクティブな体験ができる。

'Wizrding world' and all relted names,charcters and indicia are trademarks of and (C) Warner Bros.Entertainment Inc. - Wizarding World publishing rights (C) J.K. Rowling.

関連キーワード エンタメ総合