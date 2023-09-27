松阪市や多気郡3町の観光情報を海外に発信しようと、香港在住の女性3人が松阪地域を訪れている。3人は写真や動画を投稿する交流サイト（SNS）での有名人「インフルエンサー」で、数千～数万の人々が女性たちの投稿を見る。28日まで地域を巡り、食事や文化の魅力を伝える。

ツアーは全国の自治体と連携し、訪日客への広報や海外の販路開拓に協力する一般社団法人「自治体国際化協会」が企画。アジアの人々を全国各地に招き、地域の食の魅力を海外に伝えることを目的にしている。市町や観光協会などでつくる「松阪・多気・明和・大台圏域観光連携事業推進協議会」が、ツアーの候補地に応募し選ばれた。...

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