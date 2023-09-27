IMP.1stシングル CDでリリース決定 配信中の楽曲に加え新曲も収録
2023年9月27日 05時00分 (9月27日 06時05分更新)
今年8月に配信デビューを果たしたIMP.が、11月8日に1stシングル「CRUISIN’／IMP.」をCDとしてリリースすることが決定した。
1stシングルは、【初回生産限定盤A】【初回生産限定盤B】【通常盤】の3形態でリリース。配信中の楽曲「CRUISIN’」「IMP.」に加え、それぞれのカップリングとして新曲も収録する。
「CRUISIN’／IMP.」の予約・販売は、9月27日午後3時にオープンし「TOBE OFFICIAL STORE」でのみ行う。なお、3形態まとめ買い特典は「『CRUISIN’／IMP. 』購入特典オリジナルステッカー」となる（※）。
■【初回生産限定盤A】
CD＋Blu-ray
※初回生産限定盤A限定仕様スリーブジャケット
※24P歌詞ブックレット（Type A）
【CD】
・CRUISIN’
・IMP.
・The Core
CD＋Blu-ray
※初回生産限定盤A限定仕様スリーブジャケット
※24P歌詞ブックレット（Type A）
【CD】
・CRUISIN’
・IMP.
・The Core
【Blu-ray】
01. Special Interviews
02. 「CRUISIN'」Music Video Directors Edition
03. 「IMP.」Music Video Directors Edition
01. Special Interviews
02. 「CRUISIN'」Music Video Directors Edition
03. 「IMP.」Music Video Directors Edition
■【初回生産限定盤B】
CD＋Blu-ray
※初回生産限定盤B限定仕様スリーブジャケット
※24P歌詞ブックレット（Type B）
【CD】
・CRUISIN’
・IMP.
・How good we are
CD＋Blu-ray
※初回生産限定盤B限定仕様スリーブジャケット
※24P歌詞ブックレット（Type B）
【CD】
・CRUISIN’
・IMP.
・How good we are
【Blu-ray】
01. 「CRUISIN'」MV Behind The Scenes
02. 「IMP.」MV Behind The Scenes
01. 「CRUISIN'」MV Behind The Scenes
02. 「IMP.」MV Behind The Scenes
■【通常盤】
CD
※12P歌詞ブックレット
※アザージャケット
【CD】
・CRUISIN’
・IMP.
・Backbeat
・Into The Wild
CD
※12P歌詞ブックレット
※アザージャケット
【CD】
・CRUISIN’
・IMP.
・Backbeat
・Into The Wild
3形態まとめ買い特典について
※個別商品カートより全3形態をご購入いただいても、本特典は付与されません。必ずまとめ買いカートより商品をご購入ください。
※初回生産限定盤のため、在庫がなくなり次第販売終了となります。
※個別商品カートより全3形態をご購入いただいても、本特典は付与されません。必ずまとめ買いカートより商品をご購入ください。
※初回生産限定盤のため、在庫がなくなり次第販売終了となります。
TOBE所属のIMP. デビュー後初の広告起用に涙も 初公開の新曲で“SWITCHダンス”披露
TOBE所属のIMP. 早くも2ndシングル9・15世界配信「『IMP.』という楽曲とともに未来へ」【全員コメント】
「IMP.」世界同時配信デビュー決定 この言葉を言える日が…「僕たち7人デビューします」【全員コメント】
「IMP.」8・18世界同時配信デビュー TOBE合流から約1ヶ月で発表
IMP.佐藤新『TOBE』合流で“憧れ”平野紫耀と2ショット「初めて見た時に『スター』だと思って」
TOBE所属のIMP. 早くも2ndシングル9・15世界配信「『IMP.』という楽曲とともに未来へ」【全員コメント】
「IMP.」世界同時配信デビュー決定 この言葉を言える日が…「僕たち7人デビューします」【全員コメント】
「IMP.」8・18世界同時配信デビュー TOBE合流から約1ヶ月で発表
IMP.佐藤新『TOBE』合流で“憧れ”平野紫耀と2ショット「初めて見た時に『スター』だと思って」
おすすめ情報