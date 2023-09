IMP. 1st Single 『CRUISIN’/IMP.』アーティスト写真(C)TOBE Co., Ltd.

今年8月に配信デビューを果たしたIMP.が、11月8日に1stシングル「CRUISIN’/IMP.」をCDとしてリリースすることが決定した。

1stシングルは、【初回生産限定盤A】【初回生産限定盤B】【通常盤】の3形態でリリース。配信中の楽曲「CRUISIN’」「IMP.」に加え、それぞれのカップリングとして新曲も収録する。

「CRUISIN’/IMP.」の予約・販売は、9月27日午後3時にオープンし「TOBE OFFICIAL STORE」でのみ行う。なお、3形態まとめ買い特典は「『CRUISIN’/IMP. 』購入特典オリジナルステッカー」となる(※)。

■【初回生産限定盤A】

CD+Blu-ray

※初回生産限定盤A限定仕様スリーブジャケット

※24P歌詞ブックレット(Type A)

【CD】

・CRUISIN’

・IMP.

・The Core

【Blu-ray】

01. Special Interviews

02. 「CRUISIN'」Music Video Directors Edition

03. 「IMP.」Music Video Directors Edition

■【初回生産限定盤B】

CD+Blu-ray

※初回生産限定盤B限定仕様スリーブジャケット

※24P歌詞ブックレット(Type B)

【CD】

・CRUISIN’

・IMP.

・How good we are

【Blu-ray】

01. 「CRUISIN'」MV Behind The Scenes

02. 「IMP.」MV Behind The Scenes

■【通常盤】

CD

※12P歌詞ブックレット

※アザージャケット

【CD】

・CRUISIN’

・IMP.

・Backbeat

・Into The Wild

3形態まとめ買い特典について

※個別商品カートより全3形態をご購入いただいても、本特典は付与されません。必ずまとめ買いカートより商品をご購入ください。

※初回生産限定盤のため、在庫がなくなり次第販売終了となります。

関連キーワード 音楽