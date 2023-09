Ado「唱」が、週間再生数1,321.0万回(13,210,046回)を記録し、9月27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、先週9/25付の3位から順位を上げ1位を獲得した。

Adoの同ランキング1位獲得は、「うっせぇわ」「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」に続く自身通算3作目。なお、ソロアーティストによるストリーミングランキング1位獲得は今年度初となった。また、週間再生数は1,321.0万回(13,210,046回)で、自身通算25度目【※】の週間再生数1000万回超えを達成。累積再生数は2,640.9万回(26,408,811回)となった。

本作は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーン・イベントとのコラボレーション楽曲。

【※】Adoの「週間再生数1000万回超え」を記録したほか作品※( )内は達成付日/「うっせぇわ」 2021/2/8~2021/3/15付<6週連続>、「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」 2022/8/22~2022/10/17付<9週連続>、「逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」 2022/8/22~2022/9/5付<3週連続>、「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」 2022/8/29~2022/9/19付<4週連続>、「ウタカタララバイ」 2022/8/29付~2022/9/5付<2週連続>

「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2023/10/2付:集計期間:2023年9月18日~9月24日)>

