細川成也が今季初の「2番」、後藤駿太が今季2度目の先発出場、石川昂弥が9試合ぶりに4番【中日スタメン】
2023年9月26日 17時34分
◇26日 広島―中日（マツダスタジアム）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、細川成也外野手が今季初の「2番」。石川昂弥内野手は、9試合ぶりに4番に座る。「6番・右翼」の後藤駿太外野手は、今季2度目のスタメン入り。先発の涌井秀章投手は、今季最終登板で6勝目を目指す。
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・細川
3番・遊・カリステ
4番・三・石川昂
5番・一・ビシエド
6番・右・後藤
7番・捕・木下
8番・二・龍空
9番・投・涌井
【広島】
1番・遊・小園
2番・中・上本
3番・左・西川
4番・一・堂林
5番・捕・坂倉
6番・二・菊池
7番・三・デビッドソン
8番・右・末包
9番・投・床田
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・細川
3番・遊・カリステ
4番・三・石川昂
5番・一・ビシエド
6番・右・後藤
7番・捕・木下
8番・二・龍空
9番・投・涌井
【広島】
1番・遊・小園
2番・中・上本
3番・左・西川
4番・一・堂林
5番・捕・坂倉
6番・二・菊池
7番・三・デビッドソン
8番・右・末包
9番・投・床田
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