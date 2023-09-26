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細川成也が今季初の「2番」、後藤駿太が今季2度目の先発出場、石川昂弥が9試合ぶりに4番【中日スタメン】

2023年9月26日 17時34分

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◇26日　広島―中日（マツダスタジアム）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、細川成也外野手が今季初の「2番」。石川昂弥内野手は、9試合ぶりに4番に座る。「6番・右翼」の後藤駿太外野手は、今季2度目のスタメン入り。先発の涌井秀章投手は、今季最終登板で6勝目を目指す。
和田コーチ（左）から打撃指導を受ける細川

和田コーチ（左）から打撃指導を受ける細川


【中日】
1番・中・岡林
2番・左・細川
3番・遊・カリステ
4番・三・石川昂
5番・一・ビシエド
6番・右・後藤
7番・捕・木下
8番・二・龍空
9番・投・涌井
【広島】
1番・遊・小園
2番・中・上本
3番・左・西川
4番・一・堂林
5番・捕・坂倉
6番・二・菊池
7番・三・デビッドソン
8番・右・末包
9番・投・床田
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