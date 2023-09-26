◇26日 広島―中日（マツダスタジアム）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、細川成也外野手が今季初の「2番」。石川昂弥内野手は、9試合ぶりに4番に座る。「6番・右翼」の後藤駿太外野手は、今季2度目のスタメン入り。先発の涌井秀章投手は、今季最終登板で6勝目を目指す。【中日】1番・中・岡林2番・左・細川3番・遊・カリステ4番・三・石川昂5番・一・ビシエド6番・右・後藤7番・捕・木下8番・二・龍空9番・投・涌井【広島】1番・遊・小園2番・中・上本3番・左・西川4番・一・堂林5番・捕・坂倉6番・二・菊池7番・三・デビッドソン8番・右・末包9番・投・床田