『NO LIMIT! カウントダウン 2024』が開催決定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、12月31日に1年を締めくくるカウントダウンスペシャルイベント『NO LIMIT! カウントダウン 2024』を開催する。

カウントダウン当日は、超豪華なVIPツアー『ユニバーサルVIPエクスペリエンス・プライベート・ツアー』をはじめとした豊富なラインナップの特別体験プランも用意し、ゲストのさまざまな要望に応えるパークの楽しみ方を提案する。

また、2023年にパークに登場した数多くのエンターテイんメントを凝縮して届ける『カウントダウン・スペシャル・ステージ』や、年越しの瞬間に約4000発の色鮮やかな花火が夜空を埋め尽くす『カウントダウン・モーメント』など、一夜限りのエンターテインメントが続々と登場する。

1日では終わらない、最大26時間のパーク体験を通して誰もが心の底から超興奮・超熱狂し様々な過ごし方でNO LIMIT!な年越しを楽しめる。

■カウントダウンを超贅沢に楽しめるチケットがパーク史上最多の25種類で登場

今年のカウントダウンでは、特別な1日をぜいたくに思う存分満喫できるよう、「特別鑑賞エリア入場券」や「ユニバーサル・エクスプレス・パス」、パーク内レストランでの「ディナー」付きチケットなど、パーク史上最多の25種類のプランを用意。さまざまな過ごし方に合わせた特別なカウントダウンを楽しめる。

特に超豪華なVIPツアー『ユニバーサルVIPエクスペリエンス・プライベート・ツアー』は、参加者限定の特別なパーティに加え、専用エリアでのカウントダウン・モーメント鑑賞、さらにロンバーズ・ランディングでの本格コース料理またはビュッフェがセットになったプレミアムな体験の用意もある。

■一夜限りの特別バージョンで届ける人気コンテンツが勢ぞろい!『カウントダウン・スペシャル・ステージ』

グラマシーパークでは、『ワンピース・プレミアショー』や、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』をはじめ、 今年パークに登場した様々なエンターテイメントの中から、それぞれのシーズンを代表する演目を凝縮し、全力で大熱狂いただける一夜限りの超豪華なステージ・ショー『カウントダウン・スペシャル・ステージ』を開催する。

麦わらの一味と、その強敵との白熱する大激戦に全身で入り込める『ワンピース・プレミアショー』、“ハミクマ”が中心となってゲストを巻き込み、会場を一気に盛り上げる『ハロウィーン・ホラー・ナイト』など、1年を締めくくるにはぴったりの超プレミアムなエンターテイメントが盛りだくさん。

さらに「ミニオン」、「セサミストリート」、「スヌーピー」、「ハローキティ」といった、パークの仲間たちとともに大はしゃぎできるDJパーティなど、人気コンテンツが一挙に大集結するとっておきのぜいたくさに、誰もが超熱狂間違いなし。

■ゲストとパークが一体となり盛り上がる!ダイナミックなカウントダウン・モーメント

パーク中で打ちあがる約4000発の豪華絢爛なパイロ(直立型花火)が夜空一面を焦がし、会場全体のテンションは最高潮に。音楽やライティングなどさまざまな演出も相まって、一体感あふれるスペシャルな『カウントダウン・モーメント』で、年越しの瞬間を超元気に楽しめる。開催場所は、グラマシーパーク、ラグーン。開演時間は午後11時50分~。

