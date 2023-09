Sexy Zone「本音と建前」(Top J Records/2023年9月20日発売)

Sexy Zoneの最新シングル「本音と建前」が、初週22.6万枚を売り上げ、9月26日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

Sexy Zoneの同ランキング1位獲得は、2011/11/28付のデビューシングル「Sexy Zone」から24作連続・通算24作目。また本作の初週売上22.6万枚は、2023/5/15付の前作「Cream」の初週売上21.5万枚を上回った。

表題曲の「本音と建前」は、メンバー・菊池風磨が主演を務めるドラマ『ウソ婚』(カンテレ・フジテレビ系)の主題歌。椎名林檎がドラマの原作マンガと台本を読み込んで書き下ろした楽曲で、ドラマのテーマである“ウソから始まる甘酸っぱくて大人のラブストーリー”を感じさせる作品になっている。

収録曲の「Try This One More Time」は、メンバー・中島健人が主演吹替声優を務めた2023年8月公開の映画『トランスフォーマー/ビースト覚醒』日本語吹替版の主題歌になっている。

<クレジット:オリコン調べ(2023/10/2付:集計期間:2023年9月18日〜9月24日)>

