スターダスト☆レビューが24日、日比谷野外大音楽堂で『ブギウギ ワンダー☆レビュー』野外編の最終公演を行った。昨年10月からスタートし9公演行ってきたた全国ツアーを締めくくった。

野外編のテーマは「祭り」ということで、はっぴを着たメンバーがSEの流れるなか登場。冒頭のメンバー紹介からいきなりのコールアンドレスポンスで会場の熱をあげながら、一曲目の「東京ブギウギ」を披露した。声出しの規制がなくなり、お客さんと一緒に歌える本来の形に戻った姿を見て、メンバーも楽しそうにパフォーマンスしていた。

風が気持ち良い時間帯になってきた頃、アコースティックセットで会場の雰囲気を和らげた後にはバート・バカラック作曲の「雨にぬれても」 (RAINDROPS KEEP FALLI'N ON MY HEAD)をア・カペラでカバーし、カラフルな傘を手にしながらパフォーマンス。ライブの中盤には、病気で療養中のVOH林からのメールが読み上げられ、林の歌をサポートの添田と岡崎が歌う一幕もあった。

さらにお客さんとの大合唱で始まった「今夜だけきっと」はこの日のハイライトのひとつとなり、コロナ禍でもライブを絶えず行ってきたスタレビとお客さんにとってかけがえのない時間となったのは間違いない。

ライブ終盤は、会場全体でこの日最高の盛り上がりをみせ、本編最後の「Simple Song」では再度のお客さんとの大合唱が起こった。

アンコールは「夢伝説」のあと、スタレビを見出してくれた亡きディレクターへの感謝を歌った「オルフェウスの愛」を演奏。今回の野外編初のダブルアンコールで「この夏を惜しむようにみんなと踊れたらと思います」と根本が言い演奏された「オラが鎮守の村祭り」で野外編は幕を閉じた。

根本要は「ありがたいことに、良いお客さんに恵まれたなと改めて思いました。幸せでいっぱいです。まだまだ僕たちは音を作り続けていきますのでお付き合いいただければ幸いです」とファンに向けコメント。バンドは来週の九州編から通常のツアーを再開し、日本屈指のライブバンドのツアーは来年の春まで続く。

【Set List】

祝・日比谷野音 100 周年

スターダスト☆レビュー ツアー 2022~24「ブギウギ ワンダー☆レビュー」 野外編with んなアホなホーンズ

M1. 東京ブギウギ

M2. 銀座カンカン娘

M3. 流星物語

M4. Get Up My Soul

M5. 屋根にノボって

M6. 素敵なWink Cat −dedicated to FLAPPERS−

M7. 木蘭の涙

M8. 気がつけば君のこと

M9. The Best Of My Life

M10. 雨にぬれても (RAINDROPS KEEP FALLI'N ON MY HEAD)

M11. 星になるまで

M12. Moonlight Party

M13. Cassiopeia

M14. 今夜だけきっと

M15. Endless Dream

M16. GET CRAZY−PANIC IN THE ATTIC−

M17. HELP ME

M18. 月光列車

M19. 太陽の女神

M20. Simple Song

ENCORE

M21. 夢伝説

M22. オルフェウスの愛

ダブル ENCORE

M23. オラが鎮守の村祭り

