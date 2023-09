9年ぶり4度目の武道館ライブを行った9mm Parabellum Bullet Photo by 河島遼太郎

4人組ロックバンド・9mm Parabellum Bullet(以下、9mm)が19日、東京・日本武道館でワンマンライブ『9mm Parabellum Bullet presents「19th Anniversary Tour」〜カオスの百年vol.17〜』を開催。2014年の10周年記念公演以来9年ぶり、バンド史上4度目の武道館ライブを行った。

ステージに菅原卓郎(Vo&Gt)、滝善充(Gt)、中村和彦(Ba)、かみじょうちひろ(Dr)がそろい、バンドの初期楽曲「The World」で開幕。その後「All We Need Is Summer Day」や「Keyword」など、19年間の歩みを行き来するようなセットリストを展開した。

菅原は「来たな武道館!」と雄叫びをあげ、「ツアーの中でこの会場は一番大きいんだけど、一番9mmを近く感じるライブにしようと思う」と宣言。「みんなが歌ってくれたら、今夜9mmは無敵だと思います」といい、「Story of Glory」などではファンの合唱も自身らのアンサンブルに採り込んでいった。

ライブ中盤では、バンド初のCD作品『Gjallarhorn』から「Beautiful Target」を披露した後に未発表の新曲を続けるなど、“現在進行形”の9mmサウンドを存分にアピール。1曲の中でもめまぐるしい展開を見せ、ファンは一時すらも目が離せない。それほどに4人の音色やプレイには“バンドのすごみ”が宿っていた。

■オーラすらも感じさせる圧倒的なアンサンブル

かみじょうは、長年愛用しているYamaha製PHXシリーズのドラムキットとZildjianシンバル群という盤石の布陣でファンを明確にアジテート。「The Silence」では自身のビートチェンジとダイナミクスでカオティックなアンサンブルを牽引したほか、中盤では約3分間におよぶドラムソロも披露し、バンドの絶対的なアイデンティティーを担う存在であることも叩きつけてみせた。

中村はPJスタイルのESP製最新シグネチュアモデル・KN-0をメインで駆り、かみじょうとの骨太なグルーヴを構築。ピック弾きとフィンガーピッキングスタイルを切り替えつつ、「光の雨が降る夜に」などでは印象的なカウンターメロディーをハジき出し、「シベリアンバード〜涙の渡り鳥〜」では高速スラップ奏法、「キャンドルの灯を」ではアップライトベースもプレイするなど、ベーシストとしての存在感を存分に提示した。

滝が使用したギターは、最大32ミリ厚という驚異的な薄さと軽量さを誇るESP製KARMASTER。「3031」では曲中にクランチからディストーションサウンドまで自在に行き来し、本器のオールラウンダーっぷりを存分に活かす。その音色はもちろん、聴く人の耳を一瞬で捕えるリードリフや、激しいパフォーマンスとともに繰り出されるソロなど、唯一無二のプレイでもファンを魅了した。

菅原はTricksterやBricoleurといったESP製シグネチュアモデルたちを楽曲ごとに使い分け、各曲にマッチしたサウンドキャラクターを鳴らし出す。そしてコードストロークやミュートバッキング、カッティングなどに加え、「光の雨が降る夜に」や「Supernova」などで滝とのツインリードでも客席を沸かせた。

■4人の思いとファンの声…激しくも温かいカオスで駆け抜けたラスト

この日のライブを迎えるにあたり、バンドは演奏曲リクエストのファン投票を実施。菅原は「インディー、アマチュアの頃からの曲がずっと残っていて、後になってアレンジが完成してアルバムに入ることがある」と振り返りながら、「この曲も何度やってもダメで、3rdアルバムにやっと入れられた。最近やっていなかったけど、リクエストを募ったら1位になりました」と投票結果を報告。

「はじめに作ったとき、レコーディングしたときよりも言いたいことがわかる。2023年バージョンのこの曲を聞いてください」と告げて「Finder」の第一音が鳴らされると、ファンからは万雷の拍手と歓声が沸き起こった。バンドの歩みの長さとともに、一歩の重みや深さも提示する場面になった。

終盤では「9mmにはかけがえのない2人のサポートギタリストがいる」と、この日のサポートも務めた武田将幸(HERE)と爲川裕也(folca)を紹介。菅原は「2人とみなさんがいたから19周年を迎えられた」と感謝しつつ、「もうすでに最高の日だと思うんだけど…もうちょっと行きたい。ちょっとというか、もっと行きたい」と笑みを浮かべ、「武道館、いけるかー!」と客席に呼びかけた。

客席とステージがさらに熱を帯び、最新楽曲「Brand New Day」からのラストスパートはまさに怒涛。天井知らずの熱量とバンドの歴史や思いが混ざり合い、激しくスリリングでありながらも温かな“カオス”が会場を飲み込んだ。

