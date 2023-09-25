Pay money To my Painのドキュメンタリー映画『SUNRISE TO SUNSET』メインビジュアル
2023年9月25日 12時01分 (9月25日 13時05分更新)
ロックバンド・Pay money To my Pain（以下、PTP）のドキュメンタリー映画 『SUNRISE TO SUNSET』 （11月17日公開）のメインビジュアルが完成した。アートワークへの強い意識を持つバンドのこだわりで、B1サイズのポスター、B2サイズポスター、B5サイズのチラシでそれぞれ異なったデザインが採用されている。
今から約20年前の2004年、東京・三鷹のとあるビルの屋上で結成されたロックバンド、PTP。06年にメジャーデビューを果たすと、他を寄せ付けない研ぎ澄まされた感性で、ラウドロックシーンの唯一無二の存在へと上り詰めていったPTP。その矢先、12年12月30日、ボーカルのKが急逝する。
1年後の13年12月30日をもって、バンドは活動休止に。それから7年後、レーベル直系の後輩であり、現在のラウドロックシーンを牽引するロックバンド・coldrainからの熱烈なオファーを受け、20年にロックフェス「BLARE FEST. 2020」で一夜限り奇跡の復活を果たし、新旧のファンを熱狂させた。
映画は、活動休止から10年の節目に、残されたメンバー、そしてPTPをリスペクトする者たちの証言と、これまで公開されることのなかった貴重な映像、そして奇跡の復活となった「BLARE FEST.」まで、PTPの歩みと時代、その影響力を世に問う、ロックバンドの人生を詰め込んだ145分。映像監督・カメラマンの茂木将氏がメガホンを取った。
■出演
・Pay money To my Pain
・JIN（High Speed Boy inc.）
・Kihiro（Supe）
・JESSE（The BONEZ、RIZE）
・Kj（Dragon Ash、The Ravens）
・Hiro（MY FIRST STORY）
・Hiro、Kazuki（SHADOWS、ex‐FACT）
・Masato（coldrain）
・葉月（lynch.）
・MAH（SiM）
・Koie、Teru（Crossfaith）
・N∀OKI、NOBUYA（ROTTENGRAFFTY）
・AG（NOISEMAKER）
・Yosh（Survive Said The Prophet）
・Taka（ONE OK ROCK）
・Kentaro Tanaka（Warner Music Japan）
・Pay money To my Pain
・JIN（High Speed Boy inc.）
・Kihiro（Supe）
・JESSE（The BONEZ、RIZE）
・Kj（Dragon Ash、The Ravens）
・Hiro（MY FIRST STORY）
・Hiro、Kazuki（SHADOWS、ex‐FACT）
・Masato（coldrain）
・葉月（lynch.）
・MAH（SiM）
・Koie、Teru（Crossfaith）
・N∀OKI、NOBUYA（ROTTENGRAFFTY）
・AG（NOISEMAKER）
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・Taka（ONE OK ROCK）
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