メインビジュアル＝Pay money To my Painドキュメンタリー映画 『SUNRISE TO SUNSET』（11月17日公開）（C）2023 Warner Music Japan Inc.

ロックバンド・Pay money To my Pain（以下、PTP）のドキュメンタリー映画 『SUNRISE TO SUNSET』 （11月17日公開）のメインビジュアルが完成した。アートワークへの強い意識を持つバンドのこだわりで、B1サイズのポスター、B2サイズポスター、B5サイズのチラシでそれぞれ異なったデザインが採用されている。

今から約20年前の2004年、東京・三鷹のとあるビルの屋上で結成されたロックバンド、PTP。06年にメジャーデビューを果たすと、他を寄せ付けない研ぎ澄まされた感性で、ラウドロックシーンの唯一無二の存在へと上り詰めていったPTP。その矢先、12年12月30日、ボーカルのKが急逝する。

1年後の13年12月30日をもって、バンドは活動休止に。それから7年後、レーベル直系の後輩であり、現在のラウドロックシーンを牽引するロックバンド・coldrainからの熱烈なオファーを受け、20年にロックフェス「BLARE FEST. 2020」で一夜限り奇跡の復活を果たし、新旧のファンを熱狂させた。

映画は、活動休止から10年の節目に、残されたメンバー、そしてPTPをリスペクトする者たちの証言と、これまで公開されることのなかった貴重な映像、そして奇跡の復活となった「BLARE FEST.」まで、PTPの歩みと時代、その影響力を世に問う、ロックバンドの人生を詰め込んだ145分。映像監督・カメラマンの茂木将氏がメガホンを取った。

■出演

・Pay money To my Pain

・JIN（High Speed Boy inc.）

・Kihiro（Supe）

・JESSE（The BONEZ、RIZE）

・Kj（Dragon Ash、The Ravens）

・Hiro（MY FIRST STORY）

・Hiro、Kazuki（SHADOWS、ex‐FACT）

・Masato（coldrain）

・葉月（lynch.）

・MAH（SiM）

・Koie、Teru（Crossfaith）

・N∀OKI、NOBUYA（ROTTENGRAFFTY）

・AG（NOISEMAKER）

・Yosh（Survive Said The Prophet）

・Taka（ONE OK ROCK）

・Kentaro Tanaka（Warner Music Japan）

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