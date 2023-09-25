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Pay money To my Painのドキュメンタリー映画『SUNRISE TO SUNSET』メインビジュアル

2023年9月25日 12時01分 (9月25日 13時05分更新)
メインビジュアル＝Pay money To my Painドキュメンタリー映画 『SUNRISE TO SUNSET』（11月17日公開）（C）2023 Warner Music Japan Inc.

メインビジュアル＝Pay money To my Painドキュメンタリー映画 『SUNRISE TO SUNSET』（11月17日公開）（C）2023 Warner Music Japan Inc.

　ロックバンド・Pay money To my Pain（以下、PTP）のドキュメンタリー映画 『SUNRISE TO SUNSET』 （11月17日公開）のメインビジュアルが完成した。アートワークへの強い意識を持つバンドのこだわりで、B1サイズのポスター、B2サイズポスター、B5サイズのチラシでそれぞれ異なったデザインが採用されている。
【画像】デザイン違いのB2ポスター＆B5チラシ
　今から約20年前の2004年、東京・三鷹のとあるビルの屋上で結成されたロックバンド、PTP。06年にメジャーデビューを果たすと、他を寄せ付けない研ぎ澄まされた感性で、ラウドロックシーンの唯一無二の存在へと上り詰めていったPTP。その矢先、12年12月30日、ボーカルのKが急逝する。
　1年後の13年12月30日をもって、バンドは活動休止に。それから7年後、レーベル直系の後輩であり、現在のラウドロックシーンを牽引するロックバンド・coldrainからの熱烈なオファーを受け、20年にロックフェス「BLARE FEST. 2020」で一夜限り奇跡の復活を果たし、新旧のファンを熱狂させた。
　映画は、活動休止から10年の節目に、残されたメンバー、そしてPTPをリスペクトする者たちの証言と、これまで公開されることのなかった貴重な映像、そして奇跡の復活となった「BLARE FEST.」まで、PTPの歩みと時代、その影響力を世に問う、ロックバンドの人生を詰め込んだ145分。映像監督・カメラマンの茂木将氏がメガホンを取った。
■出演
・Pay money To my Pain
・JIN（High Speed Boy inc.）
・Kihiro（Supe）
・JESSE（The BONEZ、RIZE）
・Kj（Dragon Ash、The Ravens）
・Hiro（MY FIRST STORY）
・Hiro、Kazuki（SHADOWS、ex‐FACT）
・Masato（coldrain）
・葉月（lynch.）
・MAH（SiM）
・Koie、Teru（Crossfaith）
・N∀OKI、NOBUYA（ROTTENGRAFFTY）
・AG（NOISEMAKER）
・Yosh（Survive Said The Prophet）
・Taka（ONE OK ROCK）
・Kentaro Tanaka（Warner Music Japan）
Pay money To my Painとは？主な作品＆ランキング
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