メインビジュアル=Pay money To my Painドキュメンタリー映画 『SUNRISE TO SUNSET』(11月17日公開)(C)2023 Warner Music Japan Inc.

ロックバンド・Pay money To my Pain(以下、PTP)のドキュメンタリー映画 『SUNRISE TO SUNSET』 (11月17日公開)のメインビジュアルが完成した。アートワークへの強い意識を持つバンドのこだわりで、B1サイズのポスター、B2サイズポスター、B5サイズのチラシでそれぞれ異なったデザインが採用されている。

今から約20年前の2004年、東京・三鷹のとあるビルの屋上で結成されたロックバンド、PTP。06年にメジャーデビューを果たすと、他を寄せ付けない研ぎ澄まされた感性で、ラウドロックシーンの唯一無二の存在へと上り詰めていったPTP。その矢先、12年12月30日、ボーカルのKが急逝する。

1年後の13年12月30日をもって、バンドは活動休止に。それから7年後、レーベル直系の後輩であり、現在のラウドロックシーンを牽引するロックバンド・coldrainからの熱烈なオファーを受け、20年にロックフェス「BLARE FEST. 2020」で一夜限り奇跡の復活を果たし、新旧のファンを熱狂させた。

映画は、活動休止から10年の節目に、残されたメンバー、そしてPTPをリスペクトする者たちの証言と、これまで公開されることのなかった貴重な映像、そして奇跡の復活となった「BLARE FEST.」まで、PTPの歩みと時代、その影響力を世に問う、ロックバンドの人生を詰め込んだ145分。映像監督・カメラマンの茂木将氏がメガホンを取った。

■出演

・Pay money To my Pain

・JIN(High Speed Boy inc.)

・Kihiro(Supe)

・JESSE(The BONEZ、RIZE)

・Kj(Dragon Ash、The Ravens)

・Hiro(MY FIRST STORY)

・Hiro、Kazuki(SHADOWS、ex‐FACT)

・Masato(coldrain)

・葉月(lynch.)

・MAH(SiM)

・Koie、Teru(Crossfaith)

・N∀OKI、NOBUYA(ROTTENGRAFFTY)

・AG(NOISEMAKER)

・Yosh(Survive Said The Prophet)

・Taka(ONE OK ROCK)

・Kentaro Tanaka(Warner Music Japan)

