11月8日に発売されるKAT-TUNのライブ作品『KAT-TUN LIVE TOUR 2023 Fantasia』

3人グループ・KAT-TUNのライブBlu-ray&DVD『KAT-TUN LIVE TOUR 2023 Fantasia』が、11月8日に発売される。

最新アルバム『Fantasia』を引っ提げ、今年2月23日のマリンメッセ福岡公演を皮切りに開催された『KAT-TUN LIVE TOUR 2023 Fantasia』。アルバムの楽曲を中心にヒット曲も多数織り混ぜ、KAT-TUNライブ恒例のド派手な特効や、「Fantasia」の世界観を詰め込んだファンタジックな演出を存分に楽しむことができる圧巻の内容となっている。

また、初回限定盤には5月に東京・大阪にて開催されたリリースイベントから東京会場の模様を収録した『Fantasia」special event(2023.5.21)、そしてメンバー各々を存分に堪能できるマルチアングル映像を4曲(「Wild Rose」「DON’T U EVER STOP」「We Just Go Hard feat. AK-69」「Fantasia」)を収録。

通常盤には、亀梨和也バースデーの様子など、名シーンをセレクトした各地のMCダイジェストも収められている。

■初回限定盤Blu-ray/DVD

三方背デジパック仕様・LIVEフォトブックレット(64P)封入

【Blu-ray】(2Blu-ray)

<収録内容>

[DISC1] 「KAT-TUN LIVE TOUR 2023 Fantasia」 LIVE本編

マルチアングル4曲(「Wild Rose」「DON’T U EVER STOP」「We Just Go Hard feat. AK-69」「Fantasia」)

[DISC2] 「Fantasia」special event (2023.5.21)

【DVD】(3DVD)

<収録内容>

[DISC1/2] 「KAT-TUN LIVE TOUR 2023 Fantasia」 LIVE本編

マルチアングル4曲(「Wild Rose」「DON’T U EVER STOP」「We Just Go Hard feat. AK-69」「Fantasia」)

[DISC3] 「Fantasia」special event(2023.5.21)

■通常盤Blu-ray/DVD

トールケース仕様・3面6Pブックレット封入

【Blu-ray】(2Blu-ray)

【DVD】(2DVD)

<収録内容>

[DISC1] 「KAT-TUN LIVE TOUR 2023 Fantasia」 LIVE本編

[DISC2] 「Fantasia」 MC DIGEST

